Деталі заяви передає російське пропагандистське агентство ТАСС. Там посилаються на російське міноборони.

Коли почне діяти "перемир'я" на 9 травня, яке оголосила Росія?

Окупанти запевняють, що під час "перемир'я" всі угруповання російських військ на фронті повністю припинять бойові дії – нібито так вирішив Путін.

З 00:00 8 травня до 10 травня російська сторона оголошує перемир'я,

– мовиться в дописі.

Точний час закінчення не вказано – імовірно, це теж північ 10 травня.

Одночасно припиняються удари ракетними військами та артилерією, високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування, ударними безпілотними літальними апаратами по місцях дислокації ЗСУ та об'єктів інфраструктури, пов'язаних із ВПК та збройними силами у глибині території України,

– обіцяють у російському міноборони.

Зверніть увагу! В повідомленні росіян нічого не сказано про удари по житлових будинках, дитячих садочках (як у Сумах), школах, лікарнях, складах із продуктами (як у Дніпрі), магазинах, ринках. Або по рятувальниках, медиках, автівках цивільних. Вони не обіцяли не атакувати ці об'єкти. До того ж часто ворог виправдовує свої удари нібито тим, що там були військові. Додамо, що коли з'явився допис із Москви, в Києві була тривога.

Росіяни цинічно закликають Україну "послідувати" їхньому прикладу. І водночас погрожують. Мовляв, якщо ЗСУ порушать "перемир'я" на фронті чи спробують завдати" ударів по населених пунктах і об'єктах на території російських регіонів", окупанти "дадуть адекватну відповідь".

Також нагадуємо, що у разі спроб київського режиму зірвати святкування 81-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні в Москві, збройні сили Російської Федерації завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва. Ще раз попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто,

– грозять загарбники.

До слова, в ЄС сказали, що не будуть евакуювати дипломатів. "Публічні погрози Росії напасти на Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики", – заявив 7 травня речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Цікаво! Буквально в той же час у телеграм-каналі Володимира Зеленського вийшов допис із позицією глави нашої держави щодо російського параду 9 травня. Президент підкреслив, що Україна не раз пропонувала перемир'я, та Росія не погоджувалася. "Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва", – сказав Зеленський.

Росія не дотрималася перемир'я 6 травня

Ворог не тільки не дотримався перемир'я сам, але й звинуватив Україну нібито в порушенні режиму тиші. І тепер боїться українських ударів на 9 травня.

Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний розповів 24 Каналу, що Путін міг благати Трампа про допомогу. І неофіційно Україна отримує різні дзвінки зі США з неофіційною пропозицією перемир'я.