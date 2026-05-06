Які наслідки удару Росії?
Загиблими виявилися співробітники компанії, які працювали на доставці повідомили у VARUS.
Дивіться також Росія завдала удару по Дніпру: скільки загиблих та постраждалих
Ворожий удар 05.05.2026 забрав життя людей, які щодня дбали про доставку продуктів у оселі. Це непоправна втрата. Ми схиляємо голови у скорботі разом із рідними загиблих,
– зазначили в компанії.
У VARUS не розголошують кількість загиблих людей поки що. Однак співвласник мережі Руслан Шостак повідомив, що є також постраждалі, які знаходяться у важкому стані.
Ця ніч стала найважчою для співробітників, для всіх нас… Найстрашніше – загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні,
– додав Шостак.
Деталі він пообіцяв оприлюднити згодом.
Водночас компанія у своєму дописі в соцмережах зауважила, що ворожий обстріл завдав значних руйнувань. Через це у магазинах VARUS можуть бути затримки постачання та обмеження асортименту.
Однак мережа вже працює над відновленням повноцінних постачань.
Фото: Наслідки удару Росії по складу VARUS / Руслан Шостак