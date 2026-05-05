Відповідну інформацію повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Скільки людей загинуло через атаку?

Міністр повідомив, що під російським ударом опинилися Сумська, Чернігівська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська області. У більшості з них вже закінчують аварійно-рятувальні роботи.

За його словами, до подібних робіт залучали всі необхідні підрозділи поліції та рятувальників. За наявними даними, через сьогоднішні російські удари загалом загинуло щонайменше 27 людей, ще 120 осіб зазнали поранень.

Лише у Запоріжжі росіяни в один момент вбили авіабомбами 12 цивільних громадян. Унаслідок вечірнього удару по Дніпру 4 людини загинули та 16 отримали поранення. Щирі співчуття родинам загиблих та швидкого одужання постраждалим,

– написав він.

Довідково. У Запоріжжі, як повідомила секретарка міської ради Регіна Харченко, у середу, 6 травня, буде оголошено День жалоби за жертвами, які загинули через російський обстріл безпілотниками та авіаційними бомбами.

За даними МВС, росіяни атакували вулиці міст, продуктові склади, багатоповерхові будинки, поштові відділення та навіть підрозділи рятувальників. Також атак зазнали об'єкти енергетики та залізнична інфраструктура.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Херсонській і Полтавській областях, зокрема були цілеспрямовані удари по підрозділах ДСНС і медиках. До ліквідації наслідків залучали десятки пожежних автомобілів і роботизовану техніку.

"Працюють вибухотехніки та верхолази, кінологи та слідчі, поруч з потерпілими – психологи. Попри повітряні тривоги та небезпеку повторних ударів", – наголосив міністр внутрішніх справ у своїй новій публікації.

Що було під атакою протягом дня?