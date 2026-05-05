Про це повідомляє "Типовий Краматорськ" та інші місцеві телеграм-канали. У мережі оприлюднюють кадри наслідків російського обстрілу.

Які наслідки обстрілу Краматорська?

За даними міської ради, окупанти скинули на населений пункт щонайменше три фугасні авіаційних бомби, влучивши по самому центру Краматорська. На жаль, через це є жертви і постраждалі серед цивільного населення.

Внаслідок ворожого обстрілу станом на зараз загинуло 5 людей, ще 5 осіб зазнали поранень. Ступінь поранень та їхній поточних стан наразі місцева влада не вказує. На місцях влучань вже працюють усі необхідні служби.

Зокрема, працюють правоохоронці та рятувальники, а також комунальні та медичні служби. Усім постраждалим надають допомогу. Триває огляд житлових будинків, щоб з'ясувати наявність ще загиблих та поранених.

Встановлюємо обсяги руйнувань. Про суттєві оновлення повідомлятиму додатково,

– ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, незадовго після ворожого обстрілу у місті запровадили аварійні відключення світла. Також відомо про пошкодження низки автівок. Наразі з'ясовують додаткові подробиці російського удару.

Як відреагував Зеленський?

Президент підтвердив інформацію про проведення рятувальної операції у Краматорську. За його словами, наразі відомо про 5 жертв та 5 постраждалих внаслідок російського обстрілу із використанням авіабомб.

Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може стати більшою. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики – надають допомогу людям,

– написав він.

Руйнування внаслідок російського обстрілу / Володимир Зеленський, ЗМІ

Зауважимо, що фугасні авіабомби є боєприпасами великої потужності, які призначені для ураження укріплень, будівель і людей, і здатні спричиняти значні руйнування на великій площі, що робить їх особливо небезпечними.

Що раніше атакувала Росія?

Незадовго до цього росіяни завдали ударів по портовій інфраструктурі Чорноморська Одеської області. Зокрема, ворог атакував термінал компанії Kernel, відомо про пошкодження резервуарів для зберігання продукції.

Уночі під комбінованою атакою із застосуванням безпілотників і ракет опинилася Полтавська область. Повідомляли про руйнування одного з місцевих промислових підприємств, є 4 жертви і десятки постраждалих.

Зокрема, під час нічної атаки серйозних пошкоджень зазнали електровози та вагони Укрзалізниці. Постраждалих та загиблих унаслідок цього, на щастя, немає. Утім, як відомо, повідомляли про пожежі та пошкодження.