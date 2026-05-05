Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

Ворожі війська вгатили по Полтавщині ракетами та ударними безпілотниками. Прямі влучання та падіння уламків зафіксовані на двох локаціях у Полтавському районі.

Унаслідок ворожої атаки зазнало пошкоджень одне з промислових підприємств, об'єкт газовидобування, також постраждала залізнична інфраструктура.

Через обстріл 3480 споживачів регіону тимчасово залишились без газопостачання.

Станом на 8:00 відомо про чотирьох загиблих. Ще 31 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості, з них 23 – рятувальники ДСНС.

У Полтавській міській раді уточнили, що 21 постраждалого – госпіталізовано, ще чотири особи перебувають у тяжкому стані, у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії. Також є поранені, яких госпіталізовано до лікарні обласного рівня. Медики надають усю необхідну допомогу.

Повторна атака на Полтавщину забрала життя двох рятувальників ДСНС

У ДСНС повідомили, що уночі росіяни атакували об'єкт газовидобування на Полтавщині. Після прибуття рятувальників ДСНС, які почали ліквідацію масштабної пожежі, ворог завдав повторного ракетного удару – вже по людях, які виконували свою роботу.

На жаль, через отримані травми загинули двоє рятувальників – заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко – Герой України та пожежний-рятувальник Дмитро Скриль – він віддав службі у ДСНС понад 20 років.

Які наслідки атак на інші регіони?

Ворог в ніч на 5 травня масовано обстріляв міста України різними типами озброєння, завдавши чималих руйнувань. На Україну летіло близько 10 балістичних ракет "Іскандер-М" одразу з 3 напрямків.