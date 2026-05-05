Про це повідомляє ДСНС та міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Що відомо про рятувальників, які загинули під час ліквідації наслідків атаки?

Ворог під час атаки 5 травня повторно вгатив по об'єкту газовидобування на Полтавщині, саме в той момент, коли рятувальники ліквідовували пожежу після попередньої атаки.

Внаслідок цинічного та жорстокого ракетного удару загинуло 2 людей, ще 8 отримали поранення.

Сьогоднішня ніч розірвала серце всієї родини рятувальників… На Полтавщині, через підступний повторний ракетний удар Росії, ми втратили двох відданих своїй справі Героїв – Героя України, заступника начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктора Кузьменка та пожежного-рятувальника Дмитра Скриля,

– повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

Російська ракета забрала життя заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктора Кузьменка – Героя України. Саме під керівництвом Віктора Кузьменка після удару по Полтаві у 2024 році була проведена операція з порятунку 17 людей. За час служби він долучився до 50 операцій із ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

Рятувальник неодноразово працював на об'єктах критичної інфраструктури, де власноруч гасив пожежі, допомагаючи запобігти масштабним техногенним катастрофам.

"Його шлях був шляхом мужності та самопожертви, професіоналізму та щирої людяності", – наголосив голова ДСНС.

У Кузьменка залишилась дружина та син.

Також обірвалось життя пожежного-рятувальника Дмитра Скриля. Чоловік віддав службі у ДСНС понад 20 років. Дмитро неодноразово працював на ліквідації складних пожеж на об'єктах нафтогазової промисловості після ворожих атак. Він був досвідченим та професійним рятувальником, який добре виконував свою роботу там, де було найнебезпечніше та найважче.

Його професійність і відважність вселяла віру колег в перемогу над вогняною стихією, яка б складна не була пожежа. У нього залишилися дві маленькі доньки та дружина…,

– додав Даник.

За словами Клименка, загалом 23 рятувальники отримали травми. Троє людей перебувають у важкому стані – медики борються за їхні життя.

24 Канал висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих.

Важливо! Станом на лютий 2025 року відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 100 співробітників ДСНС, ще близько 430 отримали поранення. Усі постраждалі мають важкі наслідки, а саме відновлення є складним, довгим та дорогим. Втім, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник повідомляє, що усі хлопці вмотивовані повертатись на службу за нагоди.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

Вночі російські війська завдали масованого удару по Полтавському району, використовуючи для цього як ударні безпілотники, так і ракетне озброєння.

Прямі влучання та падіння уламків зафіксовано на двох локаціях. Пошкоджень зазнали об'єкти газовидобувної промисловості та інфраструктура залізниці.

Окрім того, після атаки Росії 3480 споживачів у Полтавській області тимчасово залишились без газопостачання. Чотири особи загинуло, ще 31 людина отримала поранення, з них 21 – госпіталізовано.