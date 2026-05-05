Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Какие последствия атаки на Полтавщину?

Вражеские войска ударили по Полтавщине ракетами и ударными беспилотниками. Прямые попадания и падения обломков зафиксированы на двух локациях в Полтавском районе.

В результате вражеской атаки получило повреждения одно из промышленных предприятий, объект газодобычи, также пострадала железнодорожная инфраструктура.

Из-за обстрела 3480 потребителей региона временно остались без газоснабжения.

По состоянию на 8:00 известно о четырех погибших. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, из них 23 – спасатели ГСЧС.

В Полтавском городском совете уточнили, что 21 пострадавший – госпитализирован, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии, в отделениях анестезиологии и интенсивной терапии. Также есть раненые, которых госпитализированы в больницу областного уровня. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Повторная атака на Полтавщину унесла жизни двух спасателей ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что ночью россияне атаковали объект газодобычи на Полтавщине. После прибытия спасателей ГСЧС, которые начали ликвидацию масштабного пожара, враг нанес повторный ракетный удар – уже по людям, которые выполняли свою работу.

К сожалению, из-за полученных травм погибли двое спасателей – заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктор Кузьменко – Герой Украины и пожарный-спасатель Дмитрий Скриль – он отдал службе в ГСЧС более 20 лет.

Какие последствия атак на другие регионы?

Враг в ночь на 5 мая массированно обстрелял города Украины различными типами вооружения, нанеся немалые разрушения. На Украину летело около 10 баллистических ракет "Искандер-М" сразу с 3 направлений.