По информации Суспільного, громко было по меньшей мере в Харькове, Черкассах и Запорожье. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно о ракетном обстреле Украины 5 мая и его последствиях?

Угрозу применения баллистического вооружения с северо-востока объявили Воздушные силы в 03:12, ночью 5 мая. Тревога охватила значительное количество областей Украины, а также и Киев.

Однако ракеты врага на этот раз полетели не на столицу, а на другие города. Почти одновременно поступили сообщения о взрывах в Черкассах и Харькове. И чуть позже взрыв прогремел в Запорожье.

По информации мониторинговых сообществ, российская армия во время этой атаки применила около 10 баллистических ракет "Искандер-М" сразу с 3 направлений. На момент публикации угроза оставалась актуальной.

Информация о последствиях еще не было, кроме Запорожья. Там возник пожар в нежилом здании – предварительно, без пострадавших, как написали в ОВА.

Украину также атаковали БпЛА врага: где еще раздавались взрывы?

В Киевской области есть последствия атаки БпЛА. По сообщению ОВА, в Броварах пострадала 34-летняя женщина и мужчина 37 лет, без госпитализации. Также повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажки и автомобиль.

Вечером же 4 мая взрыв прогремел в Днепре во время воздушной тревоги. Возникли пожары, пострадал по меньшей мере один человек.