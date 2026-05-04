Об этом сообщило Суспильное.

Что известно о взрыве в Днепре?

Во время воздушной тревоги из-за угрозы обстрела, в том числе "Шахедами", в Днепре раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ неоднократно сообщали о движении российских БПЛА в области.

Уже около 22:31 местные услышали взрыв в областном центре.

По данным начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, город был под вражеским обстрелом. В результате атаки вспыхнул дом. Информацию о пострадавших уточняют.

Россия продолжает террор Днепропетровщины

Днем 3 мая русские войска атаковали ракетой Днепр. В результате удара в жилом квартале было повреждено общежитие. Известно об одном погибшем и 11 пострадавших, включая ребенка.

До этого враг обстрелял АЗС в Криничанской общине. Удар пришелся вблизи автобуса, который вез детей на отдых в Ивано-Франковск. Они успели выйти из транспорта к атаке, но все же известно о шести пострадавших, в том числе и о ребенке.