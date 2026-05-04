Ситуацию в небе над Украиной отслеживают в Воздушных силах ВСУ. О движении вражеских БпЛА пишут также мониторы.

Что известно о российской атаке?

Учитывайте, что в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе стоит оставаться в укрытиях. Не пренебрегайте правилами собственной безопасности.

21:41, 4 мая

21:40, 4 мая

Пуски КАБ в Донецкую и Сумскую области.

21:39, 4 мая

Вражеские БпЛА на Днепропетровщине, в районе Куриловки, Каменское.

20:54, 4 мая

БпЛА на Павлоград с юга.

20:45, 4 мая

Ударные БпЛА курсом на Днепр с юга.

19:54, 4 мая

Ударные БпЛА на Полтавщине, восточнее областного центра, курс южный.

БпЛА на оккупированной Херсонщине – курс на Никополь.

19:24, 4 мая

  • Группа БпЛА с юга Херсонщины курсом на север.
  • БпЛА на Запорожье с севера.
  • БпЛА с востока на север Харьковщины.