За інформацією Суспільного, гучно було щонайменше у Харкові, Черкасах та Запоріжжі. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про ракетний обстріл України 5 травня та його наслідки?

Загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу оголосили Повітряні сили о 03:12, вночі 5 травня. Тривога охопила значну кількість областей України, а також і Київ.

А проте ракети ворога цього разу полетіли не на столицю, а до інших міст. Майже одночасно надійшли повідомлення про вибухи у Черкасах та Харкові. І ледь згодом вибух прогримів у Запоріжжі.

За інформацією моніторингових спільнот, російська армія під час цієї атаки застосувала близько 10 балістичних ракет "Іскандер-М" одразу з 3 напрямків. На момент публікації загроза залишалася актуально.

Інформації про наслідки ще не було, окрім Запоріжжя. Там виникла пожежа у нежитловій будівлі – попередньо, без постраждалих, як написали в ОВА.

Україну також атакували БпЛА ворога: де ще лунали вибухи?

У Київській області є наслідки атаки БпЛА. За повідомленням ОВА, у Броварах постраждала 34-річна жінка та чоловік 37 років, без госпіталізації. Також пошкоджено скління квартири, фасад багатоповерхівки та автомобіль.

Увечері ж 4 травня вибух пролунав у Дніпрі під час повітряної тривоги. Виникли пожежі, постраждала щонайменше одна людина.