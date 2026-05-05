Які наслідки нової атаки по енергетиці?
Унаслідок обстрілів є знеструмлені споживачі в чотирьох областях. Деталі розповіли в Міністерстві енергетики.
Без електроенергії тимчасово залишилася частина споживачів на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині та Харківщині.
Аби якнайшвидше заживити абонентів, енергетики працюють у посиленому режимі, відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Окрім того, вночі ворог комбіновано атакував газовидобувні об'єкти в Полтавській та Харківській областях – дронами та балістикою. Нафтогаз заявив про значні руйнування та втрату видобутку. На місці працюють фахівці, оцінка наслідків триває.
Важливо! Унаслідок атаки загинули троє працівників газовидобувного об'єкта та двоє рятувальників ДСНС. 24 Канал висловлює щирі співчуття їхнім родинам і близьким.
Чи вимикатимуть світло по Україні?
Попри російський обстріл, вводити планові обмеження для українців 5 травня не планують.
Щоправда, активне енергоспоживання все ж варто перенести на денний час, тобто період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій, – з 10:00 до 16:00.
Натомість у вечірні години зберігається необхідність в ощадливості. Обмежувати користування потужними електроприладами просять з 18:00 до 22:00.
В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Громадянам радять стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах свого обленерго.
Як Україна готується до наступної зими?
Нагадаємо, Володимир Зеленський наголошував, що до наступного опалювального сезону важливо "максимально захистити все, що зможемо" у сфері енергетики. На це підуть не лише місцеві кошти, а й гроші з центрального бюджету, куди надійде частина перших траншів європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Окрім того, в межах позики йдеться про фінансування оборонного сектору, зокрема ППО.
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що на відновлення енергетики України потрібно понад 5,4 мільярда євро.
Напередодні заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський розповів, що одними з ключових цілей для атак ворога залишаються підземні газові сховища. Збитки після обстрілів продовжують зростати, а вартість зберігання газу не переглядали з 2022 року. Тож уже незабаром тарифи Укртрансгазу планують підвищити, але це не вплине на платіжки побутових споживачів.