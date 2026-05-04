Чому потрібно змінювати тарифну модель?

Тож у межах підготовки до зими в Україні готують важливе рішення. Тарифну модель для газосховищ змінять, про що розповів заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський.

Експерт вважає, що стара модель "витрати+" повинна відійти в минуле. Тож йому на заміну, відповідно до європейських правил, готують прозорий механізм стимулювального тарифоутворення.

Варто зазначити, що вартість зберігання газу в українських сховищах не переглядали з липня 2022 року. За цей час тарифи давно перестали покривати витрати на обслуговування об'єктів, особливо в умовах постійних російських атак.

Це (зміну тарифної моделі – 24 Канал) потрібно було зробити ще у 2016 році, але краще пізно, аніж ніколи,

– додав Андрій Закревський.

Він пояснив, що таке рішення посилить країну перед наступним опалювальним сезоном, а також у довгостроковій перспективі зміцнить її стратегічний актив – найбільші в Європі газові сховища.

До слова, на сайті НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) уже опублікували відповідний проєкт постанови. Документ включили до порядку денного засідання регулятора у вівторок, 5 травня.

Тарифи Укртрансгазу на зберігання, закачування та відбір природного газу планують підвищити вже з 1 червня.

Чи зміниться вартість газу для українців?

Андрій Закревський також розповів, що зміни тарифної моделі не відчують ані звичайні українці, ані промисловість:

для побутових споживачів і надалі діятиме фіксований тариф;

для бізнесу "зміна настільки мала, що її ніхто не помітить".

Норму дохідності пропонують встановити на рівні 3%, тоді як в інших сферах (наприклад, в обленерго) така норма сягає 18%.

Як влаштовано підземні газосховища?

Раніше в Нафтогазі повідомляли, що українські підземні сховища газу – треті за розмірами у світі. Станом на 2023 рік Укртрансгаз оперував 12 такими об'єктами, а їхня місткість складала понад 30 мільярдів кубічних метрів.

Однак це не закопані в землю резервуари, як собі уявляє більшість людей. Йдеться про герметичні гірничі породи колишніх родовищ, у які за допомогою компресорних станцій закачують газ, а за потреби – викачують його нагору.

Основна функція "підземок" – згладжувати сезонні коливання попиту на природний газ, тому таких об'єктів найбільше в країнах із високим споживанням і різкими змінами температур. ПСГ зменшують навантаження на газотранспортну систему в осінньо-зимовий період й підвищують ефективність її роботи.



Геологічна структура підземного сховища газу / Нафтогаз