Чому опалювальний сезон 2026 – 2027 років може бути складним?

Електроенергія

За словами експерт з енергетичних питань Святослав Павлюк для 24 Каналу, дефіцит електроенергії в системі досі залишається, попри те, що порівняно з іншими місяцями він вже не суттєвий.

Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Наразі деякі з реакторів на українських АЕС виведені в ремонт для того, щоб до наступної зими вони повернулися в роботу й забезпечували стабільне виробництво електроенергії.

Водночас експерт не скасовує того, що наступна зима може виявитися ще складнішою, аніж опалювальний сезон 2025 – 2026 років.

Зауважте! Станом на 23 березня в 6 областях України було зафіксовано погіршення ситуації з електропостачанням. Люди залишилися без світла в Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Харківській, Сумській та Запорізькій областях, повідомило "Укренерго". Загалом за всю зиму Росії вдалося пошкодити 9 гігаватів генерації, ще раніше повідомляв міністр енергетики Денис Шмигаль. Натомість планується відновити десь 4 гігавати генерації.

Про ремонт блоків АЕС говорить і енергетичний експерт Володимир Омельченко, який у коментарі для 24 Каналу пояснив, що це робиться для того, щоб одночасно виводити якомога менше атомних блоків з роботи.

Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Чим довше розтягнутий цей період, тим краще, адже тоді можна забезпечити достатньо комфортні умови ремонтної кампанії з погляду наявності блоків в окремий період. Відповідно, у системі може одночасно працювати більше атомних енергоблоків.

Газ

Попри проблеми з електроенергією, до ризиків проведення наступної зими додається ще й ситуація з газом на Близькому Сході. Ескалація конфлікту між США та Іраном призвела до різкого зростання цін на СПГ у Європі та по всьому світі.

Важливо! У статті The Financial Times, у наступні 10 днів останні танкери зі зрідженим газом із Перської затоки прибудуть до портів. А після цього постачання припиниться, що призведе до дефіциту.

Для України це погано, адже торік газ для населення довелося імпортувати. І цьогоріч це також не виключення.

Річ у тім, що росіяни свідомо продовжують атакувати нашу інфраструктуру газовидобутку, аби сформувати дефіцит,

– каже пан Святослав.

Крім того, в Україні планують перехід на так звану когенерацію відповідно до Плану стійкості (виробництво електричної та теплової енергії з певного джерела палива: газ, біомаса тощо – 24 Канал), яка потребуватиме відповідно більше газу, а ціна на нього за теперішніх умов лише росте.

Експерт Павлюк наводить приклад: торік 1000 кубометрів газу вдавалося закуповувати за ціною в 500 доларів, а продавати населенню за ціною в 150 доларів за 1000 кубометрів.

Якщо ситуація з цінами на газ не зміниться до зими, то закупівельна вартість буде значно більшою, аніж 500 доларів.

Нагадуємо! У 2025 році імпорт газу склав 6,47 мільярда кубометрів природного газу, що у 9 разів більше, аніж у 2025 році, свідчать дані ExPro.

Таким чином, каже Омельченко, про заповнення підземних сховищ Україні варто думати вже сьогодні, адже у будь-якому випадку доведеться закуповувати не малі обсяги. А так як цей вид палива дорожчає, то знайти кошти на його закупівлю буде не просто.

Яка зараз ситуація із газом?