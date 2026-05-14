Як Київ готується до зими?

Із бюджету столиці виділять 1 мільярд 250 мільйонів гривень Державному Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України – на закупівлю теплотехнічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання, про що повідомив мер міста Віталій Кличко.

Крім того, депутати мають звернутися до Кабміну та Верховної Ради щодо фінансової та ресурсної підтримки Плану енергостійкості Києва.

Віталій Кличко Мер Києва У березні ми затвердили План енергостійкості Києва. І столиця його виконує. Ключові напрямки плану – відновлення енергооб’єктів, пошкоджених ворожими обстрілами; встановлення інженерного захисту. А також – розбудова розподіленої когенерації та стійкості систем водопостачання й водовідведення; збільшення резервних джерел теплопостачання.

Кличко додав, що станом на сьогодні за всіма цими напрямками активно тривають роботи. До того ж вже є збудовані об’єкти.

Він також нагадав, що Київ реалізовує масштабні проєкти з підвищення енергетичної автономності житлового фонду. Вже майже дві тисячі житлових будинків стали енергонезалежними завдяки міським програмам підтримки та співфінансування.

Наш головний пріоритет – забезпечити ресурс, щоб виконати критично важливі завдання з енергостійкості столиці. Саме тому на підготовку до наступної зими та заходи Плану сьогоднішнім рішенням ми передбачаємо спрямувати понад 8 мільярдів гривень,

– наголосив мер міста.

Окремо збираються виділити з бюджету міста 1 мільярд 250 мільйонів гривень, які спрямують Державному Агентству відновлення та розвитку інфраструктури України – на закупівлю теплотехнічного обладнання для побудови резервної системи теплопостачання.

Цікаво! Стратегію підвищення енергостійкості Києва підтримали міжнародні партнери. Наприклад, нещодавно було підписано угоду з ЄБРР для подальшого отримання фінансування на ці заходи.

Мер додав, що Київ не обмежується заходами Плану. Наприклад, наразі необхідні кошти, які передбачені на ремонт електрощитових у житлових будинках, бо взимку це обладнання працюватиме з підвищеним навантаженням.

Окремий акцент робиться на підготовку систем опалення в школах, садочках, медичних закладах.

Також Київ має пріоритети щодо заходів з енергостійкості, їхнє втілення коштуватиме орієнтовно до 30 мільярдів гривень. Фінансування заходів здійснюватиметься у пропорції "50/50" – містом та державою.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначав наприкінці квітня, що Україна переходить до другого рівня захисту енергосистеми перед зимою.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Сьогодні нас цікавить другий рівень. Ми говоримо про захист підстанцій, які ворог почав активно вибивати, особливо в прифронтових регіонах.

Шмигаль наголосив, що ризики залишаються актуальними не тільки для прифронтових регіонів, але й для всієї України.

Зокрема Володимир Зеленський раніше повідомляв, що гроші з кредиту від ЄС підуть зокрема й на енергетику. Він наголосив, що до наступної зими потрібно "максимально захистити все, що зможемо".

Зауважте! Фінансування йтиме зокрема від траншів з пакета у 90 мільярдів євро.

Що ще варто знати про опалювальний сезон?

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський критикував підготовку столиці до наступної зими. Він казав, що у столиці "очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста".

Як зазначав президент України, щодо Львівщині є питання по кількох енергообʼєктах. Тому треба, щоб обласна влада та урядові структури чітко визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання.

Експерт з енергетики Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу розповів, що неможливо повністю відремонтувати пошкоджені ТЕЦ у Києві до зими. Як він повідомив, на Дарницькій ТЕЦ не зможуть відновити більше 30%.

Експерт вважає, що на відновлення Дарницької ТЕЦ потрібні 600 – 700 мільйонів євро. Щодо часу: необхідні не менш, ніж 2,5 – 3 роки роботи.