Що відомо про перший транш кредиту від ЄС?

Гроші "підуть" на виробництво дронів, про що Володимир Зеленський повідомив під час виступу на саміті Бухарестської девʼятки.

Володимир Зеленський Президент України Перша частина фінансування, яка надійде безпосередньо до виробництва дронів, яких ми критично потребуємо.

Також Зеленський наголосив, що важливо відкрити перші кластери та дати поштовх до членства України в ЄС. Він додав, що це стане важливим політичним сигналом, зокрема для росіян.

Водночас "Європейська правда" пише, що розпочати відкриття перемовних кластерів у рамках перемовин про вступ України до Європейського Союзу у травні 2026 року неможливо. Видання посилається на свої джерела.

Найближча Рада ЄС з загальних питань відбудеться 26 травня. Її порядок денний вже відомий та узгоджується на рівні послів ЄС. Але питання розширення ЄС там немає.

Ба більше, скринінгові звіти та переговорні позиції аналізували лише на експертному рівні. Але на обговорення послів їх фактично не виносили.

Нагадаємо! У "ЄП" вже писали, куди витратять кошти з кредиту на 90 мільярдів євро. Згідно з інформацією, близько 30 мільярдів євро витратять на дрони, боєприпаси та ракети, зокрема далекобійні. Також планують купити системи протиповітряної оборони.

Що ще варто знати про кредит для України?

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос анонсувала транш із кредиту ЄС для України ще 11 травня. Вона висловила сподівання, що наступного тижня здійсниться виплата перших коштів.

Однак ввечері 11 травня Володимир Зеленський повідомив інший "дедлайн". Він заявив, що гроші слід очікувати у червні.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що програма від МВФ та кредит у розмірі 90 мільярдів євро тісно пов'язані між собою. Тобто якщо МВФ припинить програму, то Україна втратить частину кредиту – 30 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Але інша частина кредиту – 60 мільярдів – будуть надані Європою без умов. Ці гроші спрямують на оборонний сектор.