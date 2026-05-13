Політолог Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу сказав, що в словах Мендель відчувалася особиста образа на колишню команду. Водночас, за його оцінкою, і сам майданчик, і подача її меседжів зробили це інтерв'ю значно вигіднішим для російської пропаганди.

Що насторожило в інтерв'ю Мендель?

Історія з інтерв'ю Юлії Мендель вибухнула не сама по собі, а на тлі ще однієї гучної теми. Майже в той самий день в інформаційному просторі почали активно обговорювати підозру Єрмаку, тому дві резонансні історії наклалися одна на одну і дали значно сильніший ефект.

Нагадаємо! 11 травня 2026 року Юлія Мендель з'явилася в шоу Такера Карлсона, де говорила про Володимира Зеленського, переговори з Росією, Донбас, НАТО і події 2022 року. Зокрема вона озвучувала твердження про нібито готовність України до поступок у перші місяці великої війни та переказувала інші чутливі заяви про українську владу.



Увечері 11 травня 2026 року НАБУ та САП провели слідчі дії щодо колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а згодом повідомили йому про підозру. У САП заявили, що йдеться про справу щодо легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, у якій, за версією слідства, діяла організована група.

Саме ця синхронність, за оцінкою Клочка, й виглядала найбільш показово.

Мені, скажу відверто, складно зробити якийсь однозначний висновок, чому саме в один день з'являються такі дуже потужні дві інформаційні бомби,

– сказав Клочок.

У самому інтерв'ю він побачив велику кількість персональних закидів на адресу Володимира Зеленського. Розмова, на його думку, вийшла дуже однобокою, з акцентом на образах і претензіях до колишньої команди.

Довідково: Юлія Мендель – українська журналістка, публіцистка, письменниця і блогерка, яка у 2019 – 2021 роках працювала прессекретаркою Володимира Зеленського.

Там згадувалися і Богдан, і інші фігури з оточення президента, а в тоні самої Мендель, як він це почув, читалася образа через те, як завершилася її історія в Офісі президента. Не менш важливим він вважає і те, що для таких заяв було обрано саме Такера Карлсона, бо через репутацію цього майданчика весь меседж почав звучати ще гостріше і суперечливіше.

Важливо! Такер Карлсон – американський блогер і ведучий, який публічно симпатизував Володимиру Путіну та просував тези, вигідні Росії, через що його сприймають як проросійського коментатора.

Вона використала не найкращу форму донесення свого бажання, як українки, щоб ця війна закінчилася. Щоб не накласти відбиток такого прокремлівського наративу, їй, як медійниці, треба було б ретельніше підбирати свої слова,

– зазначив політолог.

Водночас він не взявся прямо називати цю історію російським замовленням. Поки що, за його оцінкою, тут радше видно суміш особистої образи, бажання говорити про замороження війни і дуже невдало обраного способу подачі, який у підсумку зіграв на користь російським наративам.

Скандал не має лишатися публічною сваркою

У цій історії важливо не зводити все лише до емоційних оцінок, взаємних випадів чи пояснення будь-якої критики "рукою Кремля". Якщо в публічному просторі лунають конкретні звинувачення, вони мають отримувати не лише політичний розголос, а й чітку правову оцінку, бо інакше вся розмова так і лишатиметься на рівні образ, припущень і гучних заголовків.

Для мене дуже важливо, якщо є конкретні звинувачення, мають вони переходити в правове поле,

– сказав Клочок.

Поки цього не відбувається, дискусія дедалі більше скочується до персонального з'ясування стосунків. Особливо погано це виглядає тоді, коли такі суперечки виносяться в іноземні медіа і починають працювати не на встановлення фактів, а на новий виток публічного конфлікту навколо прізвищ.

Ця вся дискусія про те, хто має більшу відповідальність, меншу відповідальність, хто винен у цій ситуації, вона перетворюється, знаєте, до скочується до персоналій,

– наголосив політолог.

Тому далі мають говорити не емоції, а правоохоронці й суд. Без цього будь-яка нова історія знову розганятиметься як політичний скандал, а не як справа, в якій суспільство має отримати зрозумілу відповідь по суті.

Що відомо про інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону?

В інтерв'ю Такеру Карлсону Мендель заявила, що під час переговорів у Стамбулі у 2022 році Київ нібито допускав відмову від частини Донбасу заради миру. В Офісі Президента відповіли, що вона не брала участі ні в переговорах, ні в ухваленні рішень, а Андрій Коваленко додав, що Україна не відмовлялася від своїх територій і захищає їх від 2014 року.

Після скандального інтерв'ю Юлії Мендель Андрій Сибіга різко став на захист Володимира Зеленського. Глава МЗС назвав її слова жалюгідними, такими, що шкодили інтересам України й підігравали російським наративам, та наголосив, що саме роль президента була визначальною для того, що держава вистояла у 2022 році.

Наприкінці 2025 року Юлія Мендель уже поверталася в український інфопростір після інтерв'ю на "Радіо Свобода", де публічно заговорила про Андрія Єрмака. А 31 січня 2026 року вона продовжила ці заяви у фейсбуці й стверджувала, що Єрмак нібито користувався окультними практиками та залучав до цього іноземних чаклунів.

Ігор Рейтерович зазначив, що такі звинувачення виглядали крінжово і пролунали запізно, хоча Мендель могла говорити про це раніше. Він також звернув увагу, що доказів на підтвердження її слів про Єрмака немає, навіть попри те, що віра в езотерику серед політиків трапляється.