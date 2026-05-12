Очільник МЗС розкритикував ексчиновницю у власних соцмережах.

Дивіться також Хто така Юлія Мендель, як потрапила в Офіс Президента та чому звинувачує Єрмака в чаклунстві

Як Сибіга відреагував на заяви Мендель?

Міністр закордонних справ заявив, що не зміг до кінця дослухати "одкровення" колишньої прессекретарки й назвав їх жалюгідними. Він сказав, що слова Мендель є випадом не проти президента, а проти власної країни. Міністр зазначив, що маніпуляції, озвучені ексчиновницею, шкодять інтересам України та підіграють російським наративам.

Огидно, коли заради "слави" такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою. Зрештою ця особа – не перша з тих, хто приєднався до клубу прихвостнів російської пропаганди та наративів. Але це квиток в один кінець,

– написав Андрій Сибіга у власних соцмережах.

Голова МЗС запевняє, що історія все розставить на свої місця, дасть справедливі оцінки та покаже справжню роль кожного. Він підкреслив безсумнівну, на його думку, роль президента в тому, що Україна вистояла у 2022 році та успішно продовжує боротьбу та опір російській агресії сьогодні.

Зверніть увагу! Юлія Мендель – українська журналістка та публіцистка, а нині – письменниця і блогерка. У 2019 році стала прессекретаркою президента України. Вона регулярно потрапляла у скандали, грубо спілкувалась з журналістами. У 2021 році її усунули з посади та призначили Сергія Никифорова, який лишається прессекретарем президента й сьогодні.

Останні заяви Мендель?

Ексчиновниця прийшла на інтерв'ю, яке оприлюднили 11 травня, до одіозного консервативного прихильника Путіна – Такера Карлсона. Під час розмови Мендель розповідала, що Україна нібито готова була здати Донбас, і зверталась російською мовою до президента Росії.

В Офісі Президента спростували заяви експрессекретарки. Пресслужба ОП заявила, що Мендель не брала участі ні в перемовинах, ні в ухваленні рішень.

У січні 2026 року, Юлія Мендель розповіла у соцмережах, що нібито Єрмак є прихильником чорної магії та вірить у потойбічні сили. Вона стверджувала, що на посту голови ОП він активно залучав іноземних чаклунів для проведення магічних ритуалів, за підсумками якої ухвалював надважливі політичні рішення.