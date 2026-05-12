Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу заявив, що такі появи не є випадковими. За його словами, йдеться про скоординовану інформаційну атаку, яка має послабити позиції України саме в чутливий для неї момент.

Інформаційний тиск після успіхів України на фронті

На думку Дмитра Жмайла, нова хвиля гучних тем в інформпросторі з'явилася не випадково саме тоді, коли Україна почала показувати кращий результат на полі бою. Він нагадав, що в лютому Сили оборони України повернули більше території, ніж Росія змогла захопити за той самий місяць.

Нагадаємо! 17 березня 2026 року, виступаючи перед парламентом Великої Британії, Володимир Зеленський заявив, що за останні 30 днів Сили оборони України відвоювали більше території, ніж Росія змогла захопити. Він також нагадав, що 23 лютого Олександр Сирський повідомляв про деокупацію близько 400 квадратних кілометрів на півдні, а 3 березня уточнювалося, що від початку року українські військові вже повернули під контроль 460 квадратних кілометрів.

Саме після цього знову різко піднялися розмови про корупцію, "диктатуру" і нібито неготовність України до демократії, а поруч із цим вийшли нові розслідування, затримання та інтерв'ю Юлії Мендель російським пропагандистам.

Довідка: 11 травня колишня прессекретарка президента Юлія Мендель, яка працювала на цій посаді у 2019 – 2021 роках, дала інтерв'ю Такеру Карлсону, де розкритикувала Володимира Зеленського і заявила, що Україна нібито була готова здати Донбас. Андрій Сибіга після цього назвав її слова маніпуляціями, які шкодять Україні та підіграють російській пропаганді, а в Офісі Президента заявили, що Мендель не брала участі ні в переговорах, ні в ухваленні рішень.

Одразу починають згущатися ось ці фарби, щоб понизити наш статус і понизити нашу дипломатичну позицію. Це, на жаль, поки що спільне бажання і Москви, і Вашингтона. У цій ситуації ми просто продовжуємо боротися за своє виживання і далі кооперуватися з нашими європейськими партнерами,

– сказав Жмайло.

Він пов'язав це з моментом, коли Київ намагається втримати сильнішу позицію не лише на фронті, а й у переговорах із партнерами. Україна глибше працює з європейськими столицями, водночас у Вашингтоні знову намагаються говорити від імені всього переговорного процесу між Росією та Україною. У такій ситуації інформаційний тиск має не просто створити внутрішній скандал, а послабити українські позиції назовні саме в чутливий момент.

Це цілком сплановані і спрямовані інформаційні атаки. От саме в такі моменти, щоб послабити нашу дипломатичну позицію,

– наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Жмайло сказав, що Україна пропонує ширше залучати європейців до переговорних і безпекових питань, які стосуються війни з Росією. Зокрема, йдеться про обговорення ідеї перемир'я без ударів по аеропортах.

Цікаво! 11 травня Україна запропонувала Євросоюзу просувати так зване "аеропортове перемир'я" – взаємну відмову від ударів по авіаційній інфраструктурі, щоб дати Європі конкретний інструмент участі в переговорах із Росією. Олег Лісний пояснив, що такий малий крок може запустити окремий формат розмови, а Валерій Романенко додав, що тема аеропортів справді болюча для Москви, бо збої в їхній роботі б'ють і по логістиці, і по авіаційному потенціалу, однак без додаткового тиску Кремль використає будь-яку таку домовленість лише для виграшу часу.

На його думку, з цього може початися окремий дипломатичний напрям, бо контакти з Європою пожвавлюються, і Москва теж змушена це враховувати. Він вважає, що такий рух не влаштовує Сполучені Штати, бо там не можуть просто нав'язати Україні рішення, як це було у 1994 році під час підписання Будапештського меморандуму.

Нас заганяють у глухий кут. Ми боремося за своє виживання і можемо відповідати лише власною стійкістю,

– сказав Жмайло.

Він наголосив, що зараз Україні треба поліпшувати ситуацію на лінії бойового зіткнення, вдосконалювати мобілізацію і процеси рекрутингу. За його словами, якщо країна не посиплеться зсередини, насамперед у тилу й морально, цю ситуацію ще можна переламати. Водночас Жмайло зауважив, що ані російських ударів, ані дій США поки не вистачає, щоб у Вашингтоні по-справжньому побачили реальну картину, а це означає, що Силам оборони України доведеться і далі вести дуже важку й виснажливу роботу.

Плівки Міндіча і гра на внутрішній розкол

Жмайло звернув увагу і на заяви російського переговірника Дмитрієва, який закликав європейські медіа активніше писати про корупцію в Україні та підозри щодо Андрія Єрмака.

Важливо! 11 травня НАБУ і САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі "Династія", яка стосується легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. 12 травня у ВАКС почали розгляд запобіжного заходу, але рішення не ухвалили, бо захист попросив більше часу на ознайомлення з 16 томами справи по 250 сторінок, а прокурори заявили, що проєкт передбачав кілька резиденцій для фігурантів і фінансувався через пайові внески, готівку з корупційних схем у сфері енергетики та кошти невстановленого походження.

На його думку, така синхронність показує, що акцент навмисно зміщують з українських успіхів і стійкості на теми, які б'ють по репутації держави. У цьому ж ряду він поставив і серію плівок Міндіча, які, за його оцінкою, з'являються не хаотично, а в моменти, коли міжнародна дипломатія України особливо вразлива.

Це свідома робота. Це свідома робота проти України, проти нашої держави,

– підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Зараз для України головними мають лишатися фронт, перемога і виживання держави, щоб усі інші суперечки суспільство могло продовжити вже у вільній і незалежній країні, а не в еміграції, тюрмах чи російських таборах. Він також нагадав, у якому стані повертаються українські військовополонені, і цим пояснив, чому питання внутрішньої стійкості сьогодні для країни є принциповим.

Колишні союзники, бачите, перейшли на іншу сторону і стали ворогами. Тому лише мудрість і єдність суспільства в цій ситуації допоможе нам вистояти у цій війні. Спочатку фронт і перемога, а потім уже інші питання,

– наголосив він.

На його думку, розрахунок тут іде не просто на гучний скандал, а на втому, взаємну недовіру і внутрішнє розхитування в момент, коли країна одночасно тримає фронт і дипломатичний тиск зовні.

Що відомо про заяви Юлії Мендель і скандал навколо них?

Юлія Мендель була прессекретаркою Володимира Зеленського після його обрання у 2019 році, але згодом залишила посаду на тлі скандалів і проблем із комунікацією. Після звільнення вона видала книги про роботу в Офісі Президента, а наприкінці 2025 року знову повернулася в публічний простір із різкими заявами про Андрія Єрмака.

31 січня 2026 року Мендель заявила, що Єрмак нібито вірить у чорну магію, залучає іноземних чаклунів і через це ухвалює важливі політичні рішення. Ці слова різко контрастували з тим, як раніше вона сама описувала Єрмака у своїй книзі – як сильну, віддану і ефективну людину.

Ігор Рейтерович назвав такі заяви Мендель "крінжовими" і звернув увагу, що подібні звинувачення без доказів більше схожі на спробу привернути увагу. Водночас він зауважив, що віра в езотерику серед частини політиків справді поширена, але це не підтверджує автоматично саме її версію подій.

У травні 2026 року Мендель пішла на ефір до Такера Карлсона, де заявила, що Зеленський у 2022 році був готовий віддати Донбас заради миру, у 2019 році нібито обіцяв Путіну, що Україна не вступить до НАТО, а також переказувала чутки про наркотики, яких сама не бачила. Після цього в Офісі Президента порадили не зважати на її слова, а Дмитро Литвин заявив, що вона "давно не в собі".