Про це Зеленський заявив, виступаючи перед парламентом Великої Британії.
Що розповів Зеленський про успіхи ЗСУ на фронті?
За останні 30 днів ми звільнили більше території, ніж Росія змогла захопити,
– сказав глава держави.
23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський інформував, що з кінця січня українські військові деокупували близько 400 квадратних кілометрів на півдні країни.
Згодом Зеленський 3 березня уточнив, що від початку року в межах контратакувальних дій Сили оборони повернули під контроль уже 460 квадратних кілометрів української території.
Які ще заяви зробив Зеленський у Великій Британії?
Володимир Зеленський розповів, що використовує спеціальний планшет для моніторингу ситуації на фронті в режимі реального часу.
Президент подарував такий королю Чарльзу III, що дозволяє йому моніторити бойові дії.
Зеленський заявив, що Україна незабаром матиме надводні дрони, здатні діяти в умовах океану.