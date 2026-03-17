Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Великої Британії.

Дивіться також Зеленський розповів про iPad, які дозволяють бачити кожного вбитого ворога

Чи може Україна захистити ОАЕ та Європу від "Шахедів"?

Зеленський заявив, що Україна здатна зупинити ворожі ударні дрони у Європі чи Еміратах.

Якщо потрібно зупинити "Шахед" в Еміратах – ми це можемо це зробити. Якщо потрібно зупинити його в Європі чи Великій Британії – ми це можемо це зробити. Це питання технологій, інвестицій та співпраці,

– додав Зеленський.

Також він підкреслив, що якщо Україна змогла пережити зиму, яку Росія намагалась зробити смертельною, то це доводить ефективність українських рішень.