Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ?

Сирський повідомив, що провів нараду з командирами частин, які ведуть наступальні дії та утримують оборону на одній із ключових ділянок фронту. Обговорено стан виконання завдань, проблемні питання та першочергові кроки для посилення спроможностей підрозділів, зокрема в частині логістики, евакуації поранених і забезпечення боєприпасами.

Головком додав, що ситуація на Олександрівському напрямку залишається складною. Ворог продовжує тиск, застосовує малі штурмові групи, артилерію, безпілотні засоби та бронетехніку. Водночас українські військові не лише утримують позиції, а й проводять наступальні дії.

З кінця січня на Олександрівському напрямку підрозділи десантно-штурмових військ і суміжні сили відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території та вісьмома населеними пунктами.