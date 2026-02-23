Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Смотрите также Есть 2 причины: Зеленский объяснил, почему Украина не может перейти в масштабное контрнаступление

Что известно о контрнаступлении ВСУ?

Сырский сообщил, что провел совещание с командирами частей, которые ведут наступательные действия и удерживают оборону на одном из ключевых участков фронта. Обсуждены ход выполнения задач, проблемные вопросы и первоочередные шаги для усиления возможностей подразделений, в частности в части логистики, эвакуации раненых и обеспечения боеприпасами.

Головко добавил, что ситуация на Александровском направлении остается сложной. Враг продолжает давление, применяет малые штурмовые группы, артиллерию, беспилотные средства и бронетехнику. В то же время украинские военные не только удерживают позиции, но и проводят наступательные действия.

С конца января на Александровском направлении подразделения десантно-штурмовых войск и смежные силы восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.