В районе Мирнограда враг стремится окружить позиции таврийских десантников. Кроме того, он не останавливает попыток выбить украинские силы из северной части города и его окрестностей. Об этом сообщает 79 ОДШБр.

Какова ситуация в Мирнограде?

Противник и в дальнейшем действует малыми группами. Иногда использует легкую технику – мотоциклы и багги – чтобы быстро продвинуться вглубь обороны, хотя четкой линии фронта там фактически уже нет.

В центре города враг устанавливает больше антенн и усилителей сигнала, чтобы усилить работу своих беспилотников.

Несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7-го корпуса ДШВ продолжают уничтожать врага и выполнять боевые задачи.

Что известно о битве за Мирноград?

  • По данным аналитиков DeepState, российские войска оккупировали село Ровно и пытаются взять под контроль Светлое. По их словам, закрепление противника здесь позволяет накапливать силы для дальнейшего продвижения вглубь перешейка между Покровском и Родинским. Это также создает дополнительную угрозу для украинских подразделений в окрестностях Мирнограда. Аналитики отмечают, что Мирноград постепенно переходит под контроль врага, и его оборона приближается к завершению.
  • Если украинские войска отойдут от Покровска и Мирнограда, им придется отступать примерно на 7 километров. Это позволит россиянам выровнять нынешнюю "кривую" линию фронта.
  • По оценке эксперта Павла Нарожного, сейчас в штурмах Покровска задействовано около 150 тысяч российских военных. После стабилизации участка около 30 тысяч могут остаться для удержания позиций, а примерно 120 тысяч – перебросить на другие направления.
  • Нарожный прогнозирует, что эти силы могут направить в сторону Константиновки, а их задачей станет наступление на Краматорск и Славянск. Именно этот участок фронта, по его мнению, может стать следующей целью России.