Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что первоочередной план врага еще в прошлом году предусматривал захват агломерации Покровск – Мирноград, а севернее – Константиновки и Дружковки. Уже тогда оккупанты должны были бы перейти к Славянску и Краматорску. Они не смогли реализовать эти планы.

Чего ожидать возле Покровска и Мирнограда?

По словам Жмайло, Силы обороны продолжают удержать северные окраины Покровска и Мирнограда. Судя по карте боевых действий, враг старается меньше атаковать "в лоб", а переходит к атакам в направлении Гришино и Родинского. Они расположены на севере от этой агломерации.

Так враг хочет заблокировать наши гарнизоны через так называемые "клещи". Наши подразделения там действуют фактически отдельно, ведь враг перерезал сообщение между Покровском и Мирноградом,

– сказал Жмайло.

Обратите внимание! В DeepState сообщили, что российская армия находится в Покровске. Враг пытается просачиваться в северную часть города. Но не менее важные бои происходят возле Гришино и Родинского. А Родинское – последний населенный пункт, который дает возможность выйти из Мирнограда.

По его мнению, группировка враг истощила свой наступательный потенциал на этом направлении. Если они продвинутся в направлении Гришино и Родинского, то в дальнейшем будут нуждаться в усилении.

Силы обороны усиливали эти позиции. Если враг туда дойдет, то потребует привлечения большего количества личного состава, чтобы продвигаться вперед. Возможно, они сделают определенную "передышку" на этом участке фронта в таком случае,

– считает Жмайло.

Какая ситуация возле Покровска и Мирнограда: смотрите карту боевых действий

Ситуация на фронте