Майор, заместитель командира 4 батальона "Сила свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко объяснил 24 Каналу, что технологии войны значительно эволюционировали по сравнению с 2022 годом, а дроны и беспилотники существенно изменили тактику боевых действий.

Как погодные условия влияют на боевые действия на фронте?

Россияне сохраняют неизменную тактику наступления малыми штурмовыми группами, продвигаясь от укрытия к укрытию. Оккупанты поддерживают высокий темп накопления и поставки резервов, при этом уровень их потерь остается стабильно высоким.

Враг массированно применяет управляемые и неуправляемые авиабомбы, артиллерию, а также активно использует БпЛА, "Шахеды" и "Герберы" для ударов по фронтовой зоне.

Несмотря на погодные условия, которые затрудняют полеты, обе стороны продолжают активно использовать дроны – как ударные, так и разведывательные.

В общем цели оккупантов – продвигаться там, где у них получается, хотя на большинстве участков им ничего не удается. Если где-то есть какие-то продвижения в сотни метров, то они даются чрезвычайно большой ценой, большим количеством потерь,

– пояснил Назаренко.

Силы обороны активно используют различные средства для обеспечения логистики всех подразделений, которые выполняют боевые задачи, адаптируясь к сложным погодным условиям благодаря эволюции военных технологий во время войны.

Почему Россия до сих пор бросает людей в бой, несмотря на колоссальные потери?

Россияне поддерживают темп наступательного давления через постоянное пополнение резервов. Для них живая сила – самый дешевый и массовый ресурс: они вербуют наемников, привлекают преступников и заключенных, обманывают их обещаниями, а потом угрожают расстрелами и физическими наказаниями, чтобы заставить воевать.

Дроны и технологии кардинально изменили возможности ведения разведки, наблюдения и нанесения ударов по сравнению с 2022 – 2023 годами – FPV-дроны, ударные БПЛА и тяжелые коптеры со сбросами существенно трансформировали тактику применения и правила ведения войны.

Это, в первую очередь, отражается на потерях оккупантов при попытках продвигаться от норы к норе. Соответственно, меняется тактика врага. В 2022 году основная ставка была на бронетехнику, танковые колонны. В 2023 – 2024 годах активно использовались танковые и бронетанковые группировки, колонны техники. Сейчас же мы видим не только обшитые танки или бронированные машины, а уже танки-ежи,

– сказал Назаренко.

Враг комбинирует имеющиеся ресурсы и совершенствует выбранную еще с 2022 года тактику огненного вала, пытаясь давить преимуществом в ресурсах – этот подход является традиционным для российской армии в течение последних 200 лет.

Россия традиционно пытается задавить противника человеческими ресурсами, не жалея ни своих солдат, ни техники, постоянно применяя управляемые авиабомбы, артиллерию и тактику огненного вала – все одновременно.

Что еще известно о ситуации возле Покровска?