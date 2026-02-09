Такие выводы сделали аналитики DeepState.

Смотрите также Россияне совершили новые прорывы границы на Сумщине и продвигаются к Славянску: как изменилась линия фронта за неделю

Что говорят аналитики о действиях россиян в Покровске?

Российская армия находится в Покровске. В городе оккупанты минируют ранее расчищенные участки, а также переодеваются в гражданскую одежду, что вывезти тела своих погибших.

И не только в Покровске россияне проводят постоянные и хаотичные наступления. Такие же действия враг осуществляет у Гришино. Оккупанты проводят попытки зайти в сам населенный пункт. Поэтому украинские пилоты БпЛА следят именно за этим участком, а не за Покровском, и россияне этим пользуются.

Силы обороны тоже пытались продвигаться на Покровском направлении с бронетехникой. Однако в DeepState пишут, что успеха защитники не имели. Также аналитики отметили, что враг в последнее время усилил применение КАБов по позициям Сил Обороны.

Враг захватил большую часть Покровска: показываем на карте

Оккупанты также накапливаются на Мирноградском отрезке – россияне прячутся на фермах и в церкви. Там враг прикрывается гражданскими, как живым щитом, нарушая нормы гуманитарного права.

Продолжаются хаотичные бои в северной части города остатками группировки Сил Обороны, которые находятся в Мирнограде, и на выход которых нет никаких планов несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки кацапов,

– подытоживают аналитики.

Также, по данным DeepState, усиливаются боевые действия в Родинском. Там противник проводит рейды малыми группами, чтобы продвинуться вглубь обороны украинских военных. Россияне выискивают пилотов. Враги также понимают, что Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность для выхода из Мирнограда. Поэтому и этим российская армия пользуется, проводя там свои операции.

Что известно о ситуации на Покровском направлении: последние новости