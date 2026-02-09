Аналитики ISW сообщали, что враг сосредоточится на Востоке и Юге Украины. Военнослужащий, политолог Кирилл Сазонов заметил, что наступление на этих участках фронта уже сейчас продолжается. И это не является какой-то новостью.
Что происходит на Востоке и Юге?
По словам Сазонова, российские оккупанты сейчас пытаются продвинуться в направлении Гуляйполя. У них были определенные успехи. В частности, по данным карты DeepState, часть города находится под контролем врага. При этом командование перебросило дополнительные подразделения на этот участок фронта. Там продолжаются тяжелые бои.
Главная же цель оккупантов в настоящее время – по крайней мере продвинуться в Запорожье, чтобы доставать туда артиллерией. Это тогда станет одним из аргументов врага на мирных переговорах.
Обратите внимание! Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что украинские защитники уничтожили ДРГ, которая зашла в село Староукраинка. Оно расположено к северо-востоку от Гуляйполя.
Кроме этого, другая задача врага – полностью оккупировать Донецкую область. Для этого им нужно захватить агломерацию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка. Силы обороны Украины контролируют все эти города.
Они до сих пор не взяли Константиновку, бьются под Часовым Яром, под Торецком. Какая Дружковка? Какой Краматорск? Пытаются с востока идти на Славянск вдоль трассы "Бахмут – Славянск". У них есть некоторые успехи, но медленные,
– отметил Сазонов.
По мнению военного, России важно по крайней мере до лета – осени продемонстрировать успехи на фронте, чтобы иметь "козыри" на переговорах. Пока что они фактически их не имеют. Ведь продолжают медленно продвигаться без значительных успехов, неся серьезные потери.
Потери России на войне
- По состоянию на 9 февраля Россия потеряла более 1 миллиона 247 тысяч личного состава с начала полномасштабной войны. Также наши защитники уничтожили 11654 российских танка, 24013 боевых бронированных машин, 37056 артиллерийских систем и т.д.
- Сейчас одна задача из Украины на войне – уничтожать 50 тысяч оккупантов каждый месяц. Важно, чтобы они были выше пополнения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
- Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, реально ли выйти на такие показатели. Это – сложный вызов. Сейчас Россия мобилизует примерно 35 – 37 тысяч оккупантов в месяц.