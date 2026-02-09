Аналітики ISW повідомляли, що ворог зосередиться на Сході та Півдні України. Військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов зауважив, що наступ на цих ділянках фронту вже зараз триває. І це не є якоюсь новиною.

Читайте також Не контролюють та навіть не присутні в ній, – ЗСУ рознесли вщент заяви росіян щодо Глушківки

Що відбувається на Сході та Півдні?

За словами Сазонова, російські окупанти зараз намагаються просунутися в напрямку Гуляйполя. У них були певні успіхи. Зокрема, за даними карти DeepState, частина міста перебуває під контролем ворога. При цьому командування перекинуло додаткові підрозділи на цю ділянку фронту. Там тривають важкі бої.

Головна ж мета окупантів на цей час – принаймні просунутися до Запоріжжя, аби діставати туди артилерією. Це тоді стане один з аргументів ворога на мирних перемовинах.

Зверніть увагу! Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що українські захисники знищили ДРГ, яке зайшло в село Староукраїнка. Воно розташоване на північний схід від Гуляйполя.

Окрім цього, інше завдання ворога – повністю окупувати Донецьку область. Для цього їм потрібно захопити агломерацію Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка. Сили оборони України контролюють усі ці міста.

Вони досі не взяли Костянтинівку, б'ються під Часовим Яром, під Торецьком. Яка Дружківка? Який Краматорськ? Намагаються зі сходу йти на Слов'янськ вздовж траси "Бахмут – Слов'янськ". В них є деякі успіхи, але повільні,

– зауважив Сазонов.

На думку військового, Росії важливо принаймні до літа – осені продемонструвати успіхи на фронті, щоб мати "козирі" на перемовинах. Поки що вони фактично їх не мають. Адже продовжують повільно просуватися без значних успіхів, зазнаючи серйозних втрат.

Приєднуйтеся до збору на ремонт автівок, де служить Кирило Сазонов. Приєднатися можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/dQF9Uq9m5.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту бойових дій

Втрати Росії на війні