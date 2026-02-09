Про це повідомило Угруповання об'єднаних сил Збройних Сил України.
Що зараз відбувається у Глушківці на Харківщині?
Українські військові розповіли, що до населених пунктів, "захоплених" генералами Росії у "мріях, снах та доповідях нагору", окрім Куп'янська та Куп'янська-Вузлового, додалося також і селище Глушківка Харківської області. Однак, окупанти вчергове брешуть про свої "успіхи" на фронті.
Угруповання об'єднаних сил повідомляє: російські війська не тільки не контролюють Глушківку, але й не присутні в ній навіть в формі малої інфільтрації,
– зазначили захисники.
Варто зазначити, що селище Глушківка розташоване за близько 16 кілометрів від міста Куп'янськ у Харківській області. Водночас, за даними проєкту DeepState, лінія фронту пролягає за приблизно 4 кілометрів від цього населеного пункту.
Де розташоване селище Глушківка: дивіться на карті
До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що російські війська затиснуті Силами оборони України у міській забудові Куп'янська. На думку експерта, зараз оптимальний варіант, аби скинути противника з правого берега річки Оскіл.
Як росіяни брехали про успіхи на Харківщині?
Міноборони Росії наприкінці січня заявило про "захоплення" Куп'янська-Вузлового у Харківській області. Водночас комбат ЗСУ Роман Ковальов опублікував відео з центру селища, де видно контроль українських військових і спокійну ситуацію.
До цього російська пропаганда зганьбилася заявою про "окупацію" села Новоплатонівка на Харківщині. Насправді ж Новоплатонівка залишається під контролем ЗСУ, що підтвердили у Центрі протидії дезінформації.
Також окупанти неодноразово брехали про "взяття під контроль" Куп'янська у Харківській області. Станом на 4 лютого, за словами речника угруповання Об'єднаних сил Віктора Трегубова, Сили оборони оточили близько 50 російських окупантів у місті.