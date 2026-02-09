Про це повідомило Угруповання об'єднаних сил Збройних Сил України.

До теми Росіяни здійснили нові прориви кордону на Сумщині і просуваються до Слов'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що зараз відбувається у Глушківці на Харківщині?

Українські військові розповіли, що до населених пунктів, "захоплених" генералами Росії у "мріях, снах та доповідях нагору", окрім Куп'янська та Куп'янська-Вузлового, додалося також і селище Глушківка Харківської області. Однак, окупанти вчергове брешуть про свої "успіхи" на фронті.

Угруповання об'єднаних сил повідомляє: російські війська не тільки не контролюють Глушківку, але й не присутні в ній навіть в формі малої інфільтрації,

– зазначили захисники.

Варто зазначити, що селище Глушківка розташоване за близько 16 кілометрів від міста Куп'янськ у Харківській області. Водночас, за даними проєкту DeepState, лінія фронту пролягає за приблизно 4 кілометрів від цього населеного пункту.

Де розташоване селище Глушківка: дивіться на карті

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів в етері 24 Каналу, що російські війська затиснуті Силами оборони України у міській забудові Куп'янська. На думку експерта, зараз оптимальний варіант, аби скинути противника з правого берега річки Оскіл.

Як росіяни брехали про успіхи на Харківщині?