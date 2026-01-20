Ворожі телеграм-канали та проросійські "воєнкори" розповідають, що Новопланонівка на Куп'янському напрямку перейшла під окупантів. Втім, реальність має інакший вигляд, ніж її намагається представити агресор. Чергову маячню противника спростували у Центрі протидії дезінформації.

Чи справді Новоплатонівка окупована?

Насправді Новоплатонівка залишається під контролем ЗСУ. Навіть на карті DeepState чітко видно, що село – українське.

Фейк агресора зруйнували і в 10-му армійському корпусі. Там опублікували відео з українським воїном. Військовослужбовець 115-ї ОМБр із позивним Пума розповів про зачистку позицій, спілкування з місцевими мешканцями та реалії життя людей, які залишилися у прифронтовому селі.

Отже, російські заяви про захоплення Новоплатонівки – це спроба створити ілюзію успіхів окупантів та деморалізувати українське суспільство.

Де розташована Новоплатонівка на карті

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?