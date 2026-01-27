Про це Володимир Зеленський заявив у виступі під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали".
Що сказав Зеленський про завдання знищувати 50 тисяч окупантів на місяць?
Володимир Зеленський зазначив, що завдання українських підрозділів – забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російські втрати стануть більшими, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. За словами президента, це реалістичне завдання.
Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць – це оптимальний рівень. Це завдання складне, безумовно, але з усім тим – це оптимальний рівень, щоб у Росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють,
– сказав глава держави.
Президент підкреслив, що завдання Міністерства оборони України, нашої армії та всіх Сил оборони та безпеки України – гарантувати саме такий рівень російських втрат.
"Це можна зробити. Передусім дронами, безумовно, всіх типів. Чітким аналізом і висновками з проведених бойових операцій. Також – достатньо високим рівнем навченості та злагодженості дій наших воїнів, ваших підрозділів", – наголосив Зеленський.
Український очільник зауважив, що рівень російських втрат не може бути першою й останньою ключовою метою роботи українських військових з технологіями. Важливо також збільшувати контроль простору на глибину від фронту, щоб знищувати логістику ворога, його операторів дронів, загалом силу окупанта.
Важливо й надалі розвивати напрямок захисту від російських "Шахедів", інших ударних дронів, від дронів-розвідників. Треба, щоб і еволюція наших перехоплювачів не відставала від змін російських ударних дронів,
– заявив Володимир Зеленський.
До речі, генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив в етері 24 Каналу, що для збільшення втрат ворога на фронті потрібно посилювати завдання ударів по точках, де зосереджені сотні або тисячі російських бійців. А щоб завдавати таких ударів, потрібні відповідні системні засоби, про які Україна давно просить партнерів.
Звідки взялася ціль знищувати 50 тисяч загарбників на місяць?
Новий міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що знищення 50 тисяч російських загарбників є однією зі стратегічних цілей держави у війні. Це має змусити Росію до миру.
Федоров зазначив, що у грудні 2025 року українці вбили 35 тисяч окупантів й усі ці втрати верифіковані на відео. Міністр підкреслив, що проблеми з особовим складом у ворога вже стали очевидними.
Володимир Зеленський, говорячи про втрати росіян на грудень 2025, зазначив, що за один місяць вони вже перевищили втрати радянської армії за 10 років війни в Афганістані. В це число входять убиті та поранені російській військові.