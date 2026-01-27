По це в етері 24 Каналу нагадав генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, додавши, що у такий спосіб підривається можливість певних ворожих підрозділів проводити наступальні операції.

Дивіться також "Дружній вогонь" і хаос: на Харківщині росіяни обстрілюють самі себе

Удари мають бути системними: які цілі слід обрати?

Генерал армії наголосив на тому, що варто розглядати це питання стратегічно: посилювати ведення розвідки, завдання ударів по місцях дислокації особового складу противника, де він проходить навчальні збори, де у прифронтових зонах триває бойове злагодження, а також в місцях, де ворог формує передбойові частини. Тобто уражати по точках, де зосереджені сотні або тисячі російських бійців.

Щоб завдавати таких ударів, потрібні системні засоби. Це те, про що ми неодноразово просили наших партнерів: різні типи боєприпасів, ракет з середнім і дальнім радіусом дії, касетним, які можуть завдавати багатоцільові удари. Шрапнель буде розбиватись і уражати й по особовому складу, й по БМП, бронемашинах,

– озвучив Маломуж.

Він пояснив, що у такий спосіб буде змога знищувати на місяць не лише 50 тисяч окупантів, а в рази більше. А якщо говорити про новітні засоби, які Україна вже теж не раз просила у союзників, наприклад Taurus або інші далекобійні ракетні системи, то вони б дозволили бити по Росії комплексно.

Цілі мали б бути такі:

жива сила ворога у різних секторах;

бойова техніка, яка готується до атак;

аеродроми, де базуються бомбардувальники з КАБами;

пускові установки для запуску "Шахедів" і ракет.

Обов'язково треба порушувати питання не тільки як знищити живу силу, а й стратегічні ресурси, які забезпечують умови для ведення війни. Наприклад, дрони, які прямо хмарами стоять над Покровськом,

– наголосив Маломуж.

Він підсумував, що з одного боку в цій ситуації важливо ліквідувати особовий склад і техніку російської армії, а з іншого – пускові установки для запуску БпЛА. Їх треба накривати щодня сотнями дронів, паралельно під час таких атак застосовувати й вітчизняні ракети.

До відома! Протягом грудня 2025 року Росія втратила 35 тисяч бійців (вбитими). За аналогічний проміжок часу 2024-го цифра становила 14 тисяч солдатів. Кожного місяця країна-агресорка мобілізує до свого війська 40 – 43 тисячі осіб. З них 10 – 15% дезертують.

Втрати ворога: скільки становлять та чому показник зростає?