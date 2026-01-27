Об этом в эфире 24 Канала напомнил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, добавив, что таким образом подрывается возможность определенных вражеских подразделений проводить наступательные операции.

Удары должны быть системными: какие цели следует выбрать?

Генерал армии отметил, что стоит рассматривать этот вопрос стратегически: усиливать ведение разведки, нанесение ударов по местам дислокации личного состава противника, где он проходит учебные сборы, где в прифронтовых зонах продолжается боевое слаживание, а также в местах, где враг формирует предбоевые части. То есть поражать по точкам, где сосредоточены сотни или тысячи российских бойцов.

Чтобы наносить такие удары, нужны системные средства. Это то, о чем мы неоднократно просили наших партнеров: различные типы боеприпасов, ракет со средним и дальним радиусом действия, кассетным, которые могут наносить многоцелевые удары. Шрапнель будет разбиваться и поражать и по личному составу, и по БМП, бронемашинах,

– озвучил Маломуж.

Он пояснил, что таким образом будет возможность уничтожать в месяц не только 50 тысяч оккупантов, а в разы больше. А если говорить о новейших средствах, которые Украина уже тоже не раз просила у союзников, например Taurus или другие дальнобойные ракетные системы, то они бы позволили бить по России комплексно.

Цели должны быть такие:

живая сила врага в различных секторах;

боевая техника, которая готовится к атакам;

аэродромы, где базируются бомбардировщики с КАБами;

пусковые установки для запуска "Шахедов" и ракет.

Обязательно надо поднимать вопрос не только как уничтожить живую силу, но и стратегические ресурсы, которые обеспечивают условия для ведения войны. Например, дроны, которые прямо облаками стоят над Покровском,

– подчеркнул Маломуж.

Он подытожил, что с одной стороны в этой ситуации важно ликвидировать личный состав и технику российской армии, а с другой – пусковые установки для запуска БпЛА. Их надо накрывать ежедневно сотнями дронов, параллельно во время таких атак применять и отечественные ракеты.

К сведению! В течение декабря 2025 года Россия потеряла 35 тысяч бойцов (убитыми). За аналогичный промежуток времени 2024-го цифра составляла 14 тысяч солдат. Каждый месяц страна-агрессор мобилизует в свою армию 40 – 43 тысячи человек. Из них 10 – 15% дезертируют.

