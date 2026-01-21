В частности такие случаи фиксируют на Харьковщине. Об этом сообщает ОТГ "Харьков".

Читайте также Россию атаковали почти 100 дронов, но по дому в Адыгее, вероятно, ударила собственная ракета ПВО

Почему оккупанты делятся "дружественным огнем"?

В полосах ответственности 16 армейского корпуса в районе Синельниково россияне не знатные наладить взаимоотношения между подразделениями. Из-за этого бойцы 82-го мотострелкового полка 69-й дивизии часто попадают под "дружественный огонь" друг друга. Это приводит к хаосу.

"Во время одновременного выхода бойцов 1 и 3 батальонов на одну и ту же позицию зафиксировано двух "300-х" (раненых)", – указано в сообщении.

Кроме того, 1 мотострелковый батальон оккупантов находится под постоянными артиллерийскими обстрелами и ударами беспилотников.

Штурмовые группы дезориентированы, путают маршруты, бросают раненых и открывают огонь по собственным дронам

– говорится в сообщении

К тому же, за сутки, по состоянию на 21 января, противник 231 раз обстреляли наши населенные пункты и позиции военных 16-го корпуса СОУ, осуществив 6 авиаударов и привлекая 80 дронов-камикадзе.

Однако оккупанты понесли серьезные убытки, потеряв 70 военнослужащих и 88 единиц военного вооружения и техники:

6 единиц автомобильной техники;

5 единиц специальной техники;

1 бронированную машину;

73 беспилотников;

3 артиллерийских систем.

Кроме этого, поражено 35 укрытий для вражеского личного состава (6 уничтожено).

Несмотря ни на что, Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию врага.

Какова ситуация на фронте?