Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ. Они также показали кадры уничтожения БпЛА.

Что известно об уничтожении БпЛА "Форпост"?

Сбитый беспилотник называется "Форпост".

Сделать из ценного и дефицитного российского разведывательного дрона кучу металлолома смогли зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады 8-го корпуса ДШВ.

На днях эта вражеская "птица" вела разведку позиций Сил обороны, но он был сразу уничтожен.

Сбитый разведывательный БпЛА "Форпост" является уже вторым на счету зенитчиков 80-й бригады. Первый борт Галицким десантникам удалось сбить тоже на Сумщине, летом 2025 года,

– отметили в ДШВ.

Справочно. БпЛА "Форпост" – это беспилотник, разработанный на основе израильского дрона IAI Searcher. Он может подниматься на 7 километров и преодолевать расстояние до 250 километров.

Сбитие БпЛА "Форпост": смотрите видео

