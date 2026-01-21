Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ. Они также показали кадры уничтожения БпЛА.
Что известно об уничтожении БпЛА "Форпост"?
Сбитый беспилотник называется "Форпост".
Сделать из ценного и дефицитного российского разведывательного дрона кучу металлолома смогли зенитчики 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады 8-го корпуса ДШВ.
На днях эта вражеская "птица" вела разведку позиций Сил обороны, но он был сразу уничтожен.
Сбитый разведывательный БпЛА "Форпост" является уже вторым на счету зенитчиков 80-й бригады. Первый борт Галицким десантникам удалось сбить тоже на Сумщине, летом 2025 года,
– отметили в ДШВ.
Справочно. БпЛА "Форпост" – это беспилотник, разработанный на основе израильского дрона IAI Searcher. Он может подниматься на 7 километров и преодолевать расстояние до 250 километров.
Сбитие БпЛА "Форпост": смотрите видео
Другие потери России
Недавно Силы беспилотных систем поразили 6 средств российской ПВО за 48 часов на временно оккупированных территориях Донецкой области и Запорожья. Это была для России многомиллионная потеря.
Также Силы обороны Украины атаковали объекты оккупационной ПВО в Крыму. А в районе Донецка был уничтожен склад БпЛА.
Кроме того, украинские дронари вывели из строя российскую самоходную артиллерийскую установку в Запорожье.