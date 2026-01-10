ВСУ показали видео, как вывели из строя САУ оккупантов, передает 24 Канал со ссылкой на 210 ОШП.
Смотрите также Большая мясорубка, – эксперт объяснил, почему россияне концентрируются именно на Гуляйполе
Как уничтожили российскую САУ на Запорожье?
Российская самоходная артиллерийская установка стала целью дронов 210 Отдельного штурмового полка.
Она больше не сможет работать по украинским позициям в Запорожье: обеспечивать огневую поддержку оккупантов и уничтожать бронетехнику ВСУ или укрепления.
"Продолжаем уничтожать оккупантов и их технику", – в очередной раз подчеркнули военные.
Как уничтожали российскую САУ: смотрите видео
Последние потери России на войне
880 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Враг потерял и технику, в частности 4 танка, 16 артсистем и 1 РСЗО.
Украинские военные нанесли удары по личному составу врага на ВОТ. Так, в населенном пункте Кураховка ВСУ попали по сосредоточению личного состава 76 десантно-штурмовой дивизии, а в поселке Горняк поразили командно-наблюдательный пункт подразделения из состава танкового батальона той же дивизии и пункт управления подразделения из состава 41 армии.
Также с начала войны в Украине ликвидировано по меньшей мере 19 российских генералов. Среди погибших, в частности, Андрей Суховецкий, Олег Митяев, Владимир Фролов и другие, некоторые погибли в тылу России в результате диверсий.