ЗСУ показали відео, як вивели з ладу САУ окупантів, передає 24 Канал із посиланням на 210 ОШП.
Як знищили російську САУ на Запоріжжі?
Російська самохідна артилерійська установка стала ціллю дронарів 210 Окремого штурмового полку.
Вона більше не зможе працювати по українських позиціях на Запоріжжі: забезпечувати вогневу підтримку окупантів та знищувати бронетехніку ЗСУ або укріплення.
"Продовжуємо нищити окупантів та їхню техніку", – вкотре наголосили військові.
Як знищували російську САУ: дивіться відео
Останні втрати Росії на війні
880 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу. Ворог втратив й техніку, зокрема 4 танки, 16 артсистем та 1 РСЗВ.
Українські військові завдали ударів по особовому складу ворога на ТОТ. Так, у населеному пункті Курахівка ЗСУ поцілили по зосередженню особового складу 76 десантно-штурмової дивізії, а у селищі Гірник уразили командно-спостережний пункт підрозділу зі складу танкового батальйону тієї ж дивізії та пункт управління підрозділу зі складу 41 армії.
Також від початку війни в Україні ліквідовано щонайменше 19 російських генералів. Серед загиблих, зокрема, Андрій Суховецький, Олег Мітяєв, Володимир Фролов та інші, деякі загинули в тилу Росії в результаті диверсій.