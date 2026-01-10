Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, добавив, что численность российского контингента в Украине колеблется в пределах 709 – 712 тысяч человек. Это при том, что Россия выполнила сплан в 400+ тысяч в рамках новой волны мобилизации и подписания контрактов. Однако стратегического перелома на фронте не достигла.
Гуляйполе – "серая" зона: что там происходит?
Российским подразделениям не удалось реализовать Купянскую операцию на Харьковщине, зато СОУ осуществили там успешные контратакующие действия, чем усилили переговорную позицию Украины. Относительно Донетчины, там россияне несколько увязли в Покровско-Мирноградской агломерации. В тяжелых невыносимых условиях украинские воины продолжают держать там оборону. Именно поэтому, как объяснил Жмайло, у Кремля возникла идея давить на Гуляйполе.
"Потому что там россиянам удалось на первых этапах продавить одно из украинских подразделений, из-за этого другим пришлось очень быстро оттянуться, выстроить линию боестолкновения. Дополнительно туда были переброшены с других направлений наши штурмовые подразделения, поэтому врага удалось затормозить", – озвучил Жмайло.
Он подчеркнул, что сегодня Гуляйполе Запорожской области – это большая "серая" зона. Нашими военными она разделена на сектора, они их удерживают, а вот российские войска пытаются расползаться по всему городу. СОУ стремятся проводить зачистку, а враг эти сектора пытается стереть.
Там продолжается большая мясорубка. Несколько россияне в этом застряли. Именно Гуляйполе Путин выбрал как усиление своей дипломатической позиции, когда появился в военной форме и рапортовал, что город уже взят,
– отметил Жмайло.
Какая ситуация в районе Гуляйполя: смотрите на карте
Россияне постоянно пытаются бросать свои резервы туда, где они продавливают позиции. Сначала №1 для них был Покровск и Мирноград, сейчас – Гуляйполе. Глобальный оперативный замысел России, со слов Жмайло, это создать "клещи" вокруг Орехово и Гуляйполя, пытаться обходить украинские узлы обороны, проводить инфильтрацию.
Таким образом отгрызать большими кусками части области, заставляя подразделения СОУ оттягиваться, и продвигаться постепенно к Запорожью. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что сказать, что им это стопроцентно удастся – он не берется. Жмайло убежден, что это займет у россиян очень много времени.
Бои за Гуляйполе: что происходит на этом направлении?
- На Гуляйпольском направлении продолжаются ожесточенные бои за Гуляйполе и его окрестности. Украинские защитники за сутки по состоянию на утро 10 января остановили 27 попыток врага продвинуться в районах Сладкого, Зеленого, Рыбного, Варваровки и Оленоконстантиновки, а также в Гуляйполе. ISW информирует, что противник продвинулся в северной части города.
Силы обороны Юга в конце декабря сообщили, что часть Гуляйполя оказалась под контролем врага. Россияне там осуществляют штурмовые действия и пробуют подтянуть туда группы закрепления. Противник преобладает в численности бойцов и оружия.
Командир 1 отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным "Перун" рассказал, что пути, которыми российские оккупанты проникали в Гуляйполе, СОУ заблокировали, пройти через них новые группы противника не смогут. В самом городе украинские силы осуществляют зачистку, враг в частности скрывается в урбанизированном секторе.