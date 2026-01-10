Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, отметив, что россияне будут осуществлять очередные наступательные действия зимой. Напомним, что по данным аналитиков Института изучения войны, россияне недавно продвинулись по двум направлениям – Северском и Гуляйпольском.

Как увеличилось количество боевых столкновений?

Гетман отметил, что когда армия проводит такие наступательные действия, то она атакует не на одном участке фронта. Это даже указано в учебниках, в частности в боевых уставах.

Обычно выбирается минимум два, а также – три, четыре направления. На большее количество обычно в армии нет соответствующих ресурсов, чтобы делать такие мощные наступательные действия. На этих двух направлениях больше всего боевых действий – половина всех боевых столкновений. Это Гуляйпольский и Покровский,

– отметил майор запаса.

Все остальные боевые действия на линии фронта несут локальный характер – это попытка захватить, продвинуться. Но главные силы, по его мнению, – четверть российской армии сосредоточено на Покровском направлении, а примерно пятая ее часть – на Запорожском.

Также на других направлениях, в частности на Купянском, тоже идут боевые действия. Так не может быть, по словам ветерана российско-украинской войны, что на двух основных направлениях они есть, а на других – нет. Потому что оккупанты имеют приказ от командования достичь определенных успехов, захватить определенный населенный пункт. Но удастся ли им это, – трудно спрогнозировать.

Россияне в Донецкой области пытаются прорваться к населенному пункту Гришино. По мнению военного эксперта Романа Свитана, если враг сможет контролировать Гришино, то это позволит ему перекрыть логистику для украинских сил, расположенных в Покровске и Мирнограде. Поэтому для Сил обороны важно не пропустить туда оккупантов.

"Однако на 100% можно быть уверенными, что увеличится количество боевых действий. Потому что не выполнить приказ Владимира Путина оккупанты не могут. Они понимают, что тогда полетят не только погоны, а даже головы", – подчеркнул Алексей Гетьман.

Поэтому россияне будут бросать в бой все, что имеют. Соответственно количество боевых действий увеличится – и это происходит уже сейчас. Если раньше считалось большим количеством боевых столкновений по всей линии фронта за сутки более 100, то сейчас фиксируется – более 200. То есть количество штурмов увеличилось почти вдвое по всем направлениям. Но главное, еще половина из них на двух направлениях – Гуляйпольском и в агломерации Покровск – Мирноград – Константиновка.

Какая ситуация на фронте?