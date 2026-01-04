Украинской армии важно не допустить продвижения врага в Гришино. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что захватчики осуществляют в сторону этого села 3 – 4 серьезные атаки в неделю.
"Если россияне будут контролировать Гришино, то также 10 – 15 километров с помощью FPV-дронов они перекроют нам логистику, которая сейчас поддерживает наши операции в Покровске и Мирнограде. Поэтому для нас важно не допустить их в Гришино. Россиянам важно туда выйти. Поэтому в неделю идет 3 – 4 серьезные атаки в сторону Гришино", – объяснил он.
Удастся ли врагу пройти в Гришино?
Роман Свитан подчеркнул, что у россиян нет другого варианта вытеснить украинскую армию из Покровска и Мирнограда. Поэтому враг продолжит атаковать в сторону Гришино.
Оккупантов остановили под Добропольем. Они несколько раз пытались двигаться на Доброполье большим количеством техники, которая была уничтожена. Их остановили с юга. Они не могут двигаться на запад. Единственный механизм, как перерезать логистику – это выйти на Гришино,
– сказал военный эксперт.
По его словам, сейчас наши бойцы останавливают любое движение россиян в эту сторону. Вероятнее всего, захватчикам не удастся достичь этой цели. Направление Гришиного усилено, ВСУ понимают все задачи и опасность продвижения врага туда.
Какова ситуация на Покровском направлении?
Ситуация на фронте сложная. По информации DeepState, оккупанты продвинулись в Мирнограде, Покровске и Светлом, что в Донецкой области.
Начальник разведки зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко раскрыл тактику россиян возле Покровска с наступлением морозов. В частности, враг применяет тактику инфильтрации малыми пехотными группами. Оккупанты пытаются просачиваться, накапливаться и потом развивать свой успех.