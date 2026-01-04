Українській армії важливо не допустити просування ворога у Гришине. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що загарбники здійснюють у бік цього села 3 – 4 серйозні атаки на тиждень.

"Якщо росіяни будуть контролювати Гришине, то також 10 – 15 кілометрів за допомогою FPV-дронів вони перекриють нам логістику, яка зараз підтримує наші операції у Покровську та Мирнограді. Тому для нас важливо не допустити їх у Гришине. Росіянам важливо туди вийти. Тому на тиждень йде 3 – 4 серйозні атаки у бік Гришиного", – пояснив він.

Чи вдасться ворогу пройти до Гришиного?

Роман Світан підкреслив, що у росіян немає іншого варіанту витиснути українську армію з Покровська та Мирнограда. Тому ворог продовжить атакувати у бік Гришиного.

Окупантів зупинили під Добропіллям. Вони кілька разів намагалися рухатися на Добропілля великою кількістю техніки, яка була знищена. Їх зупинили з півдня. Вони не можуть рухатися на захід. Єдиний механізм, як перерізати логістику – це вийти на Гришине,

– сказав військовий експерт.

За його словами, зараз наші бійці зупиняють будь-який рух росіян у цей бік. Найімовірніше, загарбникам не вдасться досягнути цієї мети. Напрямок Гришиного посилений, ЗСУ розуміють усі завдання та небезпеку просування ворога туди.

Яка ситуація на Покровському напрямку?