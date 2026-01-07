Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на фронте?
На Сумской области, по данным аналитиков, 6 января российские войска атаковали на севере области, в частности вблизи Андреевки, Варачино, Юнаковки и в направлении Рясного. Впрочем, продвижения на этом участке не зафиксировали.
Без изменений осталась ситуация и на севере Харьковской области. Враг атаковал в районе Волчанска, Старицы, Лимана и прилегающих населенных пунктов. Российские милблогеры утверждали, что украинские военные контратаковали, в частности вблизи Старицы.
На Купянском направлении и в районе Великого Бурлука российские войска также вели наступательные действия, но безрезультатно. Оккупанты атаковали на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Мелового и в направлении Хатнего, а также вблизи Амбарного и Обуховки.
Кроме того, бои шли на запад и север от Купянска вблизи Двуречанского и Петро-Ивановки, в направлении Кондрашовки и Кутьковки; у Одрадного, Петропавловки, Куриловки и других населенных пунктов.
Аналогичная ситуация сохраняется на Славянско-Лиманском, Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях. В частности, атаки происходили в направлении Кучеров Яр, у Шахматного и Нового Шахматного, Нового Донбасса.
Ситуация на фронте на 6 января / Карты ISW
Также бои продолжаться в том числе в пределах Покровска, возле Гришиного, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Уюта и Красного Лимана.
В то же время аналитики зафиксировали продвижение российской армии на Северском направлении. Геолокационные данные свидетельствуют о движении противника на юг от Ямполя и на северо-запад от Северска. Бои продолжались и вблизи Дибровы, Васюковки и Свято-Покровского.
Также подтверждено продвижение России на Гуляйпольском направлении. Аналитики приводят данные, где Генштаб ВСУ признает присутствие российских подразделений к югу от Гуляйполя. В этом районе продолжались бои как вблизи самого города, так и возле Доброполья, Варваровки, Зеленого, Прилук, Злагоды и Успеновки.
На западе Запорожской области и на Херсонском направлении российские войска вели ограниченные наступления, но не смогли продвинуться вперед.
Ситуация на фронте на 6 января / Карты ISW
Что недавно произошло на фронте?
Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что на Гуляйпольском направлении 4 января зафиксировали рекордные 65 боестолкновений. Российские войска пытаются закрепиться в городе В то же время украинские защитники ликвидировали две вражеские группировки.
Военные "Азова" опровергли заявления россиян о якобы взятии Родинского. Украинские Силы обороны продолжают контролировать ключевые позиции в городе.