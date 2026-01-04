Информацию пропагандистов опровергли в 1-м корпусе НГУ "Азов". Подробности рассказывает 24 Канал.
Читайте также Россияне продолжают наступательные действия, успехи ВСУ на фронте: отчет и карты ISW
Какова на самом деле ситуация в Родинском?
Военные отметили, что несмотря на фейковые сообщения российской пропаганды о ситуации на линии фронта в районе Родинского, оборона города продолжается.
Заметьте! По состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах.
Зато враг применяет сфабрикованные видеоматериалы и манипулятивные заявления, чтобы создать иллюзию якобы захвата определенного населенного пункта.
Линия боевого столкновения возле Родинского: смотрите карту DeepState
В "Азове" добавили, что украинские защитники контролируют ключевые позиции в городе, со своей стороны российская армия несет значительные потери в живой силе и технике.
Военные рассказали о реальной ситуации в Родинском: смотрите видео "Азова"
Последние новости с фронта
Сейчас россияне продолжают наступать на разных участках фронта, пытаясь выявить уязвимые места в украинской обороне, в частности активно действуя на Гуляйпольском направлении. Отметим, что недавно боец 225-го отдельного штурмового полка в одиночном ближнем бою уничтожил трех российских солдат. Инцидент произошел именно на Гуляйпольском направлении.
Эксперты утверждают, что стратегическая цель Москвы не изменилась. Они стремятся к полному захвату Донецкой области с дальнейшим продвижением в сторону Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.
Между тем в Купянске продолжаются активные боевые действия по вытеснению российских оккупантов: в городе, по последним данным, остается менее сотни вражеских солдат.
По состоянию на 4 января, ВС России потеряли дополнительно 900 военнослужащих, 2 танка и 12 артиллерийских систем.