Інформацію пропагандистів спростували в 1-му корпусі НГУ "Азов". Подробиці розповідає 24 Канал.
Яка насправді ситуація в Родинському?
Військові наголосили, що попри фейкові повідомлення російської пропаганди щодо ситуації на лінії фронту в районі Родинського, оборона міста триває.
Зауважте! Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах.
Натомість ворог застосовує сфабриковані відеоматеріали та маніпулятивні заяви, щоб створити ілюзію нібито захоплення певного населеного пункту.
Лінія бойового зіткнення біля Родинського: дивіться карту DeepState
В "Азові" додали, що українські оборонці контролюють ключові позиції в місті, зі свого боку російська армія зазнає значних втрат у живій силі й техніці.
Військові розповіли про реальну ситуацію в Родинському: дивіться відео "Азову"
Останні новини з фронту
Наразі росіяни продовжують наступати на різних ділянках фронту, намагаючись виявити вразливі місця в українській обороні, зокрема активно діючи на Гуляйпільському напрямку. Зазначимо, що нещодавно боєць 225-го окремого штурмового полку в одиночному ближньому бою знищив трьох російських солдатів. Інцидент стався саме на Гуляйпільському напрямку.
Експерти стверджують, що стратегічна мета Москви не змінилася. Вони прагнуть повного захоплення Донецької області з подальшим просуванням у бік Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.
Тим часом у Куп'янську тривають активні бойові дії з витіснення російських окупантів: у місті, за останніми даними, залишається менше сотні ворожих солдатів.
Станом на 4 січня, ЗС Росії втратили додатково 900 військовослужбовців, 2 танки та 12 артилерійських систем.