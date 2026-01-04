Інформацію пропагандистів спростували в 1-му корпусі НГУ "Азов". Подробиці розповідає 24 Канал.

Яка насправді ситуація в Родинському?

Військові наголосили, що попри фейкові повідомлення російської пропаганди щодо ситуації на лінії фронту в районі Родинського, оборона міста триває.

Зауважте! Станом на 4 січня 2026 року сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах.

Натомість ворог застосовує сфабриковані відеоматеріали та маніпулятивні заяви, щоб створити ілюзію нібито захоплення певного населеного пункту.

В "Азові" додали, що українські оборонці контролюють ключові позиції в місті, зі свого боку російська армія зазнає значних втрат у живій силі й техніці.

