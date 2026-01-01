Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп, зауваживши, що, попри це, найважливішим напрямком для ЗСУ є одна з ділянок фронту на Півдні. Саме він відіграватиме важливу роль у питанні територій в мирній угоді.

Якою є ситуація на пріоритетному напрямку?

За словами військового оглядача, наступальна ініціатива з боку росіян на фронт залишається. Окупанти дотримуються певної стратегії на різних відтинках – шукають слабкі місця оборони та намагаються продавлювати на цих ділянках.

Шарп звернув увагу на Гуляйпільський напрямок, який, на його думку, є пріоритетним. Саме тут українські сили не мають допустити швидкого просування росіян.

На переговорах, коли згадують Запорізьку область, говорять, що при припиненні вогню там лінія фронту зупиниться на поточних позиціях. Тому цей напрямок є важливим з огляду на збереження територій,

– підкреслив він.

Зверніть увагу! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що зараз росіяни перекидають живу силу, танки, озброєння саме в бік Гуляйполя.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку: дивіться на карті

Росія також продовжує переслідувати свою головну мету – захоплення Донецької області.

Саме тому ворог зараз намагається просуватись до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Покровськ є одним із основних російських виступів,

– наголосив він.

Крім того, противник використовує маневр відвернення уваги ЗСУ від основного напрямку. Для цього росіяни активізувались в Сумській області та у Вовчанську, що на Харківщині.

