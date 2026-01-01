Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что, несмотря на это, важнейшим направлением для ВСУ является один из участков фронта на Юге. Именно он будет играть важную роль в вопросе территорий в мирном соглашении.

Путин приказал в 2026 году расширить "буферную зону" в Украине: о каких областях идет речь

Какова ситуация на приоритетном направлении?

По словам военного обозревателя, наступательная инициатива со стороны россиян на фронт остается. Оккупанты придерживаются определенной стратегии на разных отрезках – ищут слабые места обороны и пытаются продавливать на этих участках.

Шарп обратил внимание на Гуляйпольское направление, которое, по его мнению, является приоритетным. Именно здесь украинские силы не должны допустить быстрого продвижения россиян.

На переговорах, когда вспоминают Запорожскую область, говорят, что при прекращении огня там линия фронта остановится на текущих позициях. Поэтому это направление является важным, учитывая сохранение территорий,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что сейчас россияне перебрасывают живую силу, танки, вооружение именно в сторону Гуляйполя.

Ситуация на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

Россия также продолжает преследовать свою главную цель – захват Донецкой области.

Именно поэтому враг сейчас пытается продвигаться к Славянску, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Покровск является одним из основных российских выступлений,

– подчеркнул он.

Кроме того, противник использует маневр отвлечения внимания ВСУ от основного направления. Для этого россияне активизировались в Сумской области и в Волчанске, что на Харьковщине.

