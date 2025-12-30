Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала заявил, что российские сообщения о контроле над ключевыми точками являются неправдой. Он очертил, что происходит на отрезке Мирноград – Покровск и почему именно там враг давит на логистику.

Что происходит на направлении Мирноград и Покровск?

На самом сложном отрезке фронта враг пытается продвинуться к Мирнограду с нескольких сторон и накапливаться возле шахт и в районе Новоэкономического. Параллельно усиливает давление с севера через направление Красного Лимана и с юга, в частности из районов Гродовки и Новогородовки. Цель этих действий создать проблемы для Сил Обороны Украины и еще больше усложнить логистику между Мирноградом и Покровском.

Ситуация очень сложная и очень напряженная, но Мирноград до сих пор не является под контролем российских войск,

– подчеркнул Ткачук.

Оборону Покровско – Мирноградской агломерации держит 7-й корпус ДШВ, и работа там остается тяжелой и системной. Несмотря на постоянные штурмы россияне не могут дожать ключевые населенные пункты, а в Покровске держатся украинские позиции на севере города. В городе сохраняется логистика, а отдельные подразделения проводят ограниченные наступательные действия на отдельных участках, чтобы сдерживать потенциал врага.

Фактически железная дорога разрезает Покровск на две части: юг за врагом, север за нами. Логистика там присутствует, и это является ключевым,

– сказал он.

Враг также пытается продвинуться в сторону Грешиного, потому что рассматривает эту точку как важный логистический узел для украинской обороны. Однако, по словам Ткачука, этот замысел не срабатывает, поэтому заявления о полном контроле над Мирноградом или Покровском не соответствуют реальной ситуации на земле.

Что на самом деле происходит в Гуляйполе?

В городе есть продвижение врага и есть проблемы, которые Силы Обороны Украины не скрывают. В частности, прошлой неделе, по словам Ткачука, был захвачен командно наблюдательный пункт одного из батальонов, и это стало тревожным сигналом относительно управленческих решений на направлении. В то же время он подчеркнул, что это не означает полного захвата города.

Россияне не контролируют сегодня весь населенный пункт. Они его сегодня не захватили. В городе идут бои,

– подчеркнул Ткачук.

Отдельно он обратил внимание на то, какие силы держат оборону Гуляйполя, и назвал это проблемой уровня высшего командования. По его оценке, оставить на этом направлении 102 бригаду ТрО было ошибкой, потому что это слишком большой узел обороны для таких возможностей.

Напомним: в интервью Fox News Владимир Зеленский объяснил, что Украина не может "просто выйти из Донбасса", и сказал, что референдум должен касаться всего 20 – пунктного плана. Как один из вариантов поиска компромисса он упомянул идею вроде свободной экономической зоны.

Он добавил, что угрозу наступления в сторону Гуляйполя можно было прогнозировать заранее, в частности после падения Угледара, когда враг начал активнее продвигаться с востока.

Россияне врут о захвате городов

Ткачук отметил, что в сводках Москвы смешивают частичные продвижения с тезисами о полном контроле, хотя это разные вещи. Именно поэтому, по его словам, заявления о Мирнограде, Покровск или Гуляйполе следует воспринимать как элемент информационной кампании, а не как точное описание ситуации.

Говорить с их стороны, что они что-то контролируют, – это ложь просто чистой воды,

– сказал Ткачук.

В качестве примера он вспомнил, что подобную тактику россияне уже использовали и в своих сообщениях о Купянске. В то же время реальная картина, по его словам, сложнее: на отдельных участках враг имеет продвижение, но это не тождественно захвату городов, о котором заявляет Россия.

