Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировка объединенных сил.

Как украинские военные отреагировали на заявления россиян?

Накануне пропагандистский телеграмм-канал "Звезда" выложил сразу несколько видео, которые должны были показать "полный контроль" над Купянском. Пропагандистские паблики активно растиражировали материалы, однако на одном из роликов заметно, что российские военные движутся в сторону выхода из города.

Правый берег, север Купянска... бойцы движутся в сторону выхода из города. И это используют как доказательство контроля,

– возмутился один из комментаторов.

Группировка объединенных сил также заметила активную пропагандистскую кампанию врага и высмеяла попытки россиян выдать желаемое за действительное.

Должны отметить, что российские военные в городе контролируют разве что подвалы вокруг себя, зато наступать могут сразу в любую сторону – как и любой, кто находится в окружении,

– написали украинские военные и показали шуточную картинку.



Украинские военные отреагировали на фейки россиян о Купянске / УОС

Что известно об обороне Купянска?