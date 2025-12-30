Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировка объединенных сил.
Смотрите также ВСУ атаковали российский объект в Донецком аэропорту: поражен пункт подготовки "Шахедов"
Как украинские военные отреагировали на заявления россиян?
Накануне пропагандистский телеграмм-канал "Звезда" выложил сразу несколько видео, которые должны были показать "полный контроль" над Купянском. Пропагандистские паблики активно растиражировали материалы, однако на одном из роликов заметно, что российские военные движутся в сторону выхода из города.
Правый берег, север Купянска... бойцы движутся в сторону выхода из города. И это используют как доказательство контроля,
– возмутился один из комментаторов.
Группировка объединенных сил также заметила активную пропагандистскую кампанию врага и высмеяла попытки россиян выдать желаемое за действительное.
Должны отметить, что российские военные в городе контролируют разве что подвалы вокруг себя, зато наступать могут сразу в любую сторону – как и любой, кто находится в окружении,
– написали украинские военные и показали шуточную картинку.
Украинские военные отреагировали на фейки россиян о Купянске / УОС
Что известно об обороне Купянска?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска будут продолжать активные действия возле Купянска. Они сосредоточены на уничтожении противника на подступах к городу, чтобы окончательно ликвидировать его боевой потенциал в этом районе.
Украинская армия уже освободила большую часть Купянска, не дав российским войскам удержать ключевые позиции. Российские пропагандисты вынуждены были признать провал обороны, что подчеркивает реальные потери врага и эффективность украинских сил.