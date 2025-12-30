Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, сообщает 24 Канал.

Что известно о поражении вражеского пункта?

Силы обороны Украины в ночь на 30 декабря массированно атаковали пункт наблюдения и запуска дронов "Шахед", "Герань" и "Гербера" на территории временно оккупированного Донецкого аэропорта.

Спланировали операцию военные разведчики 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" вместе с Центром глубинного поражения группировки Сил беспилотных систем. Непосредственный удар по аэропорту выполнили операторы 1-го отдельного центра СБС.